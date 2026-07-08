Στη σύλληψη ενός αρχηγικού μέλους εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να εμπλέκεται σε κλοπές οχημάτων και ανατινάξεις ΑΤΜ με τη χρήση εκρηκτικών υλών σε διάφορες περιοχές της χώρας προχώρησαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τρίτης 7 Ιουλίου 2026 από αστυνομικούς του Τμήματος Εγκλημάτων κατά της Ιδιοκτησίας, ενώ παράλληλα, με τη συνδρομή επιχειρησιακών ομάδων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ), πραγματοποιήθηκαν στοχευμένες έρευνες στην οικία και σε χώρους που χρησιμοποιούσε ο κατηγορούμενος.

Σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για σειρά σοβαρών αδικημάτων, μεταξύ των οποίων η σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, η απόπειρα ανθρωποκτονίας, οι διακεκριμένες κλοπές και οι απόπειρές τους, οι εκρήξεις κατά συναυτουργία, παραβάσεις της νομοθεσίας περί εκρηκτικών υλών, πλαστογραφία, απείθεια, επικίνδυνη οδήγηση, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, καθώς και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., είχε προηγηθεί πολύμηνη και εμπεριστατωμένη αστυνομική έρευνα, κατά την οποία, μέσω αξιοποίησης πληροφοριακών δεδομένων και στοιχείων της προανάκρισης, διαπιστώθηκε η δράση της εγκληματικής οργάνωσης.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, η συμμορία δραστηριοποιούνταν τουλάχιστον από τον Φεβρουάριο του 2025, πραγματοποιώντας οργανωμένες επιθέσεις σε ΑΤΜ, κυρίως σε περιοχές της επαρχίας, χρησιμοποιώντας εκρηκτικές ύλες, ενώ για τις μετακινήσεις και τη διαφυγή των μελών της φέρεται να χρησιμοποιούσε κλεμμένα οχήματα.

Η έρευνα των Αρχών για την πλήρη εξάρθρωση της οργάνωσης και την εξακρίβωση της συμμετοχής των μελών της σε επιπλέον αξιόποινες πράξεις βρίσκεται σε εξέλιξη.