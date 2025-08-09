Συνελήφθη άτομο στην Πεντέλη: Έκανε εργασίες με τροχό με τον δείκτη πυρκαγιάς στο «5»

Την κινητοποίηση των Αξιωματικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) προκάλεσαν σήμερα εργασίες, που εκτελούνταν κοντά σε δάσος στην Πεντέλη, την ώρα που ο δείκτης κινδύνου πυρκαγιάς στην Αττική βρισκόντα στο «5» και στην «κατάσταση συναγερμού».

Ειδικότερα, ο αλλοδαπός εργάτης στην Πεντέλη συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, καθώς «εκτελούσε» θερμές εργασίες με ηλεκτρικό τροχό κοπής ξύλου και ηλεκτρικό τροχό κοπής μετάλλου κοντά σε δάσος.

Όπως ειπώθηκε, η Πυροσβεστική βρίσκεται σε εγρήγορση σε όλα τα μεγάλη βουνά της Αττικής, καθώς σήμερα πρόκειται για ημέρα με δείκτη κινδύνου πυρκαγιάς στην κατηγορία πέντε (5) «Κατάσταση Συναγερμού».

Πεντέλη: Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής για τη σύλληψη

«Συνελήφθη σήμερα 9 Αυγούστου 2025, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από Αξιωματικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.), αλλοδαπός, για εκτέλεση θερμών εργασιών με ηλεκτρικό τροχό κοπής ξύλου και ηλεκτρικό τροχό κοπής μετάλλου πλησίον δασικής έκτασης, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, στην Πεντέλη Αττικής, σε ημέρα με δείκτη κινδύνου πυρκαγιάς στην κατηγορία πέντε (5) «Κατάσταση Συναγερμού».