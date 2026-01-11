Συνελήφθη δημοτικός υπάλληλος στο Ηράκλειο: Έταξε οικογενειακό τάφο και πήρε «φακελάκι» 6.000 ευρώ

Ένας δημοτικός υπάλληλος συνελήφθη στον Δήμο Μαλεβιζίου, στο Ηράκλειο, καθώς ζητούσε φακελάκι που έφτανε 6.000 ευρώ για οικογενειακό τάφο.

Σύμφωνα με το Κρήτη TV, ο δημοτικός υπάλληλος συνελήφθη το Σάββατο από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Μαλεβιζίου, καθώς εκμεταλλευόμενος την πρόσβασή του σε υπηρεσιακά έγγραφα και τον πόνο οικογενειών ζητούσε χρήματα για την παραχώρηση οικογενειακού τάφου στο κοιμητήριο Γαζίου.

Μάλιστα, κατά τη σύλληψή του, βρέθηκαν στην κατοχή του 6.000 ευρώ και πλαστογραφημένο έγγραφο, έπειτα από καταγγελία πολίτη, ενδεχομένως δημότη του Δήμου Μαλεβιζίου.

Το περιστατικό προκάλεσε έντονη οργή και αναστάτωση στην τοπική κοινωνία, ενώ οδήμαρχος Μαλεβιζίου, Μενέλαος Μποκέας, εξέφρασε τη δυσαρέσκεια και τον προβληματισμό του, τονίζοντας πως θα χυθεί άπλετο φως στην υπόθεση και στέλνοντας σαφές μήνυμα μηδενικής ανοχής σε τέτοιου είδους πρακτικές.

Η σύλληψη του δημοτικού υπαλλήλου, ο οποίος είχε αρμοδιότητα τη διαχείριση και την καθημερινή λειτουργία των κοιμητηρίων σε όλο τον Δήμο, πραγματοποιήθηκε έπειτα από καταγγελία για σοβαρές παράνομες ενέργειες που αφορούν πλαστογράφηση εγγράφου και δωροληψία.

Πώς έγινε η σύλληψη του δημοτικού υπαλλήλου στο Ηράκλειο

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, σε βάρος του δημοτικού υπαλλήλου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση καθήκοντος, δωροληψία, απάτη και πλαστογραφία πιστοποιητικών.

Η σύλληψη του έγινε κατόπιν καταγγελίας ημεδαπής και στα πλαίσια διενεργούμενης προανάκρισης από αστυνομικούς που διαπίστωσαν ότι ο συλληφθείς, ενεργώντας υπό την ιδιότητά του ως υπάλληλος δημοτικής υπηρεσίας, προέβη στην πλαστογράφηση εγγράφου για διεκπεραίωση προσωπικής υπόθεσης της ημεδαπής, έναντι χρηματικής αμοιβής ύψους 6.000 ευρώ.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το ανωτέρω χρηματικό ποσό, το οποίο είχε προηγουμένως προσημειωθεί, βρέθηκε στην κατοχή του και κατασχέθηκε. Επιπλέον κατασχέθηκε το εν λόγω πλαστογραφημένο έγγραφο καθώς και σχετικές ιδιόχειρες σημειώσεις. Η προανάκριση ενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Μαλεβιζίου.