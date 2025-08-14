Συνελήφθη δραπέτης των φυλακών Λάρισας: Τον αναζητούσαν επί τρία χρόνια

Ο 41χρονος δραπέτης από τις φυλακές Λάρισας συνελήφθη στις 7 Aυγούστου στην Αθήνα, από αστυνομικούς του Τμήματος Αναζητήσεων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής.

Ο δραπέτης είχε διαφύγει για σχεδόν τρία χρόνια.

Συγκεκριμένα, απέδρασε από το νοσοκομείο της Λάρισας, όπου είχε μεταφερθεί για νοσηλεία στις 17/11/2022.

Η ποινή του ήταν κάθειρξη 21 ετών και 11 μηνών για σύσταση συμμορίας, ληστείες κατά συρροή και κατά συναυτουργία, καθώς και διακεκριμένες κλοπές κατ’ εξακολούθηση και κατά συναυτουργία.

Επιπλέον, όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση, σε βάρος του εκκρεμούσε βούλευμα με το οποίο διατασσόταν η σύλληψή του, προκειμένου να εκτίσει το υπόλοιπο της ποινής που του είχε επιβληθεί για το αδίκημα της απόπειρας κλοπής.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

