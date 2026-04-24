Συνελήφθη επιθεωρητής εργασίας μετά από καταγγελία της Ζωής Κωνσταντοπούλου - Ο λόγος

H Ζωή Κωνσταντοπούλου, μετά από διαφωνία με δύο υπαλλήλους από την επιθεώρηση εργασίας, υπέβαλλε μήνυση σε βάρος του ενός από τους δύο, ο οποίος συνελήφθη.

Ζωή Κωνσταντοπούλου | ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
Στη σύλληψη ενός επιθεωρητή εργασίας προχώρησαν χθες, Πέμπτη, αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Ομονοίας, μετά από καταγγελία της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατόπιν διαφωνίας με δύο υπαλλήλους από την επιθεώρηση εργασίας, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας φέρεται να κάλεσε την Άμεση Δράση.

Οι αστυνομικοί έσπευσαν επί της Πατησίων και ζήτησαν από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου και τους επιθεωρητές εργασίας να τους ακολουθήσουν στο Α.Τ. Ομονοίας. Στη συνέχεια η ίδια φέρεται να υπέβαλλε μήνυση σε βάρος του ενός. 

Ο επιθεωρητής εργασίας συνελήφθη με την κατηγορία της παράβασης καθήκοντος και σήμερα βρέθηκε ενώπιον εισαγγελέα.

