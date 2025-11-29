Μενού

Συνελήφθη γνωστός επιχειρηματίας, ιδιοκτήτης φούρνων που έτρεχε με ιλιγγιώδη ταχύτητα στην Βουλιαγμένης

Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα. Ο ένας είναι ιδιοκτήτης γνωστής αλυσίδας φούρνων στην Αττική.

Χειροπέδες σε δύο οδηγούς ΙΧ οι οποίοι κατελήφθησαν να κινούνται σε κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής υπερβαίνοντας το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας πέρασε η Τροχαία.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στην μία περίπτωση κατελήφθη 56χρονος γνωστός επιχειρηματίας και ιδιοκτήτης αλυσίδας φούρνων να τρέχει με ταχύτητα 216 χλμ/ώρα επί της Λ. Βουλιαγμένης στην Αργυρούπολη στο ύψος του ΣΕΠΑ, υπερβαίνοντας το όριο κατά 146 χλμ./ώρα και ένας 38χρονος στην Περιφερειακή Υμηττού, στο ρεύμα προς Ραφήνα με ταχύτητα 179 χλμ./ώρα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
 

