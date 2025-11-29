Χειροπέδες σε δύο οδηγούς ΙΧ οι οποίοι κατελήφθησαν να κινούνται σε κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής υπερβαίνοντας το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας πέρασε η Τροχαία.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στην μία περίπτωση κατελήφθη 56χρονος γνωστός επιχειρηματίας και ιδιοκτήτης αλυσίδας φούρνων να τρέχει με ταχύτητα 216 χλμ/ώρα επί της Λ. Βουλιαγμένης στην Αργυρούπολη στο ύψος του ΣΕΠΑ, υπερβαίνοντας το όριο κατά 146 χλμ./ώρα και ένας 38χρονος στην Περιφερειακή Υμηττού, στο ρεύμα προς Ραφήνα με ταχύτητα 179 χλμ./ώρα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

