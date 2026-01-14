Συνελήφθη γνωστός επιχειρηματίας στο Παλαιό Φάληρο: Βαρύ το ποινικό παρελθόν του 56χρονου

Συνελήφθη γνωστός επιχειρηματίας στο Παλαιό Φάληρο εχθές το βράδυ (14/1), ο οποίος δραστηριοποιείται κυρίως στον χώρο της εστίασης και των νυχτερινών μαγαζιών.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο 56χρονος συλληφθείς είχε στην κατοχή του

2 πιστόλια με 3 φυσίγγια

2 γεμιστήρες,

αναδιπλούμενο σουγιά πλαστή

άδεια ικανότητας οδήγησης με επικολλημένη φωτογραφία του 56χρονου.

Μάλιστα, όπως όλα δείχνουν είναι γνωστός των αρχών καθώς έχει απασχολήσει την αστυνομία 14 φορές από το 1997 μέχρι και το 2025. Συγκεκριμένα, έχει απασχολήσει για οπλοκατοχή, άσκοπους πυροβολισμούς, φοροδιαφυγή, υγειονομικές παραβάσεις, για παράνομη δράση με συμμορία, σωματική βλάβη και άλλες απάτες.

Το πιο πρόσφατο περιστατικό έλαβε χώρα το 2024, είχε εισβάλλει σε σπίτι ηλικιωμένης στη Νέα Ιωνία προσποιούμενος υπάλληλο της ΔΕΗ για να αποσπάσει χρυσαφικά.