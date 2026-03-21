Συνελήφθη και υπάλληλος της Γκαλερί Τσαγκαράκη για το Ευαγγέλιο: Έφτασε στην Ευελπίδων ο ιδιοκτήτης

Μετά τον ιδιοκτήτη συνελήφθη και μια υπάλληλος της γκαλερί Τσαγκαράκη σήμερα το μεσημέρι (21/3).

Σύμφωνα με πληροφορίες η γυναίκα είχε κρύψει το Ευαγγέλιο, το οποίο της έδωσε ο γνωστός γκαλερίστας όταν αντιλήφθηκε ότι πρόκειται να γίνει έλεγχος, έπειτα από την ανάρτηση βίντεο στο Tik Tok, το οποίο αποτέλεσε την αρχή του νήματος των αστυνομικών ερευνών.

Το εν λόγω Ευαγγέλιο να σημειωθεί πως είναι όντως του 18ου αιώνα, σύμφωνα με τους ειδικούς που το εξέτασαν.

Τσαγκαράκης: Σήμερα στον Εισαγγελέα ο ιδιοκτήτης της γκαλερί

Μετά τα σοκαριστικά ευρήματα, ο ιδιοκτήτης Γιώργος Τσαγκαράκης θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα και όπως φαίνεται στο βίντεο του Orange Press Agency έφτασε στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων.

Υπενθυμίζεται ότι συνελήφθη με βάση τον νόμο περί Αρχαιοτήτων και πολιτιστικής Κληρονομιάς.

Σύμφωνα και με την ΕΡΤ, η σύλληψη πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στην Αττική από στελέχη του ελληνικού FBI, αφού εντοπίστηκε βίντεο, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο οποίο διαφήμιζε προς πώληση ένα παλιό ευαγγέλιο που χρονολογείται από τον 18ο αιώνα (1745).

Τα ευρήματα της αστυνομίας από την έφοδο στη Γλυφάδα

Εκτός από το περίφημο Ευαγγέλιο, οι αρχές βρήκαν επίσης στη γκαλερί της Γλυφάδας, πάνω από 300 πλαστούς πίνακες.

Παράλληλα βρέθηκαν αρχαία αντικείμενα, βυζαντινές εικόνες και περισσότερα από 200.000 ευρώ, χωρίς τα απαραίτητα έγγραφα.