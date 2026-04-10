Συνελήφθη με ναρκωτικά εγγονή γνωστού πολιτικού που δεν είναι στη ζωή - Τι εντόπισαν οι Αρχές

Χειροπέδες πέρασαν οι Αρχές σε εγγονή γνωστού πολιτικού με μικρή ποσότητα ναρκωτικών, τα ξημερώματα της Μεγάλης Παρασκευής.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η σύλληψη έγινε στις 01:45 τα ξημερώματα στη Βασιλίσσης Σοφίας, σε έλεγχο των αστυνομικών αρχών και μαζί με την 26χρονη ήταν και ένας φίλος της.

Κατά τον έλεγχο εντοπίστηκαν στην κατοχή του 29χρονου φίλου της ένα αναδιπλούμενο μαχαίρι, ένα αβολίδωτο φυσίγγιο και 0,9 γραμμάρια κάνναβης, ενώ στην νεαρή γυναίκα βρέθηκαν επίσης 3,11 γραμμάρια κάνναβης.

Πρόκειται για την εγγονή γνωστού, ιδιαίτερα προβεβλημένου πολιτικού, επί χρόνια υπουργού που δεν βρίσκεται πλέον εν ζωή.

