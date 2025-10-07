Χειροπέδες σε έναν 52χρονο οδηγό πέρασαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, αφού διαπίστωσαν πως οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ, με αποτέλεσμα να πέσει σε 13 παρκαρισμένα οχήματα στην οδό Φυλής, στο κέντρο της Αθήνας.

Ο μεθυσμένος οδηγός συνελήφθη χθες το απόγευμα (6/10), ενώ κατηγορείται για επικίνδυνη οδήγηση και οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ. Άμεσα αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Αθηνών προέβησαν στην αλκοολομέτρηση του 52χρονου οδηγού και διαπιστώθηκε ότι βρίσκονταν υπό την επήρεια αλκοόλ με αποτέλεσμα μέτρησης 0,97mg/l.

Μάλιστα, ο οδηγός στη Φυλής δεν είχε δίπλωμα αυτοκινήτου και του επιβλήθηκε σχετικό διοικητικό πρόστιμο, ενώ οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα, όπου αναμένεται να απολογηθεί για τις πράξεις του.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για τον οδηγό στη Φυλής

«Από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Αθηνών της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής συνελήφθη, απογευματινές ώρες χτες (6-10-2025), 52χρονος αλλοδαπός οδηγός αυτοκινήτου για επικίνδυνη οδήγηση και οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.

Ειδικότερα, ο εν λόγω οδηγός κινούμενος στην οδό Φυλής στο κέντρο της Αθήνας, απογευματινές ώρες της 6-10-2025, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε -13- σταθμευμένα οχήματα, προκαλώντας υλικές ζημιές.

Άμεσα αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Αθηνών προέβησαν στην αλκοολομέτρηση του 52χρονου οδηγού και διαπιστώθηκε ότι βρίσκονταν υπό την επήρεια αλκοόλ με αποτέλεσμα μέτρησης 0,97mg/l.

Επιπρόσθετα, ο 52χρονος δεν κατείχε την απαιτούμενη άδεια ικανότητας οδήγησης και του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

