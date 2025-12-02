Συνελήφθη μοτοσικλετιστής που έτρεχε με 179χλμ. στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης

Στη σύλληψη ενός 55χρονου οδηγού μηχανής προχώρησαν το βράδυ της Δευτέρας 1/12 οι αστυνομικοί των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, καθώς εντοπίστηκε να κινείται με ταχύτητα 179 χλμ/ώρα επί της Λεωφόρου Βουλιαγμένης, στην περιοχή του Ελληνικού.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η ΕΛ.ΑΣ. διαπιστώθηκε μέσω συσκευής radar ότι ο 55χρονος κινούνταν με 179 χλμ/ώρα, αντί του επιτρεπομένου ορίου των 70 χλμ/ώρα, με αποτέλεσμα την πρόκληση κινδύνου για τους λοιπούς χρήστες της οδού.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Α’ Τμήμα Τροχαίας Νοτιοανατολικής Αττικής για επικίνδυνη οδήγηση. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.