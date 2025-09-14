Συνελήφθη τα ξημερώματα από άνδρες της ΟΠΚΕ ο Γιάννης Μάλαμας, γιος του τραγουδοποιού Σωκράτη Μάλαμα, έπειτα από επεισόδιο που είχε με αστυνομικούς, σύμφωνα με τους οποίους τους επιτέθηκε.

Σύμφωνα με τα όσα διαρρέουν από την αστυνομία, ο νεαρός διαπληκτίστηκε τα ξημερώματα με οδηγό ταξί στο κέντρο της Αθήνας. Οι αστυνομικοί που βρέθηκαν στο σημείο του έκαναν έλεγχο με τον ίδιο να χαρακτηρίζεται «αντιδραστικός». Η άνδρες της ΟΠΚΕ τον προσήγαγαν για να πάνε για εξακρίβωση στοιχείων, όμως μέσα στο τζιπ φέρεται να επιτέθηκε στον αστυνομικό που καθόταν δίπλα του.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες τον τραυμάτισε στο πρόσωπο προκαλώντας του τραύματα στη μύτη και στα ζυγωματικά.

Τελικά η προσαγωγή μετατράπηκε σε σύλληψη για σωματικές βλάβες, αντίσταση κατά της αρχής και απείθεια. Μάλιστα σημειώνεται πως ίδια συμπεριφορά είχε και στο αστυνομικό τμήμα Ακροπόλεως.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο τραυματισμένος αστυνομικός νοσηλεύεται ελαφρά στο 401.