Συνελήφθη οδηγός λεωφορείου στη Θεσσαλονίκη: Παρέσυρε μπάρες σε σιδηροδρομική διάβαση ενώ πλησίαζε τρένο

Ένας οδήγος αστικού λεωφορείου συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη, καθώς προσέκρουσε το απόγευμα του Σαββάτου σε προστατευτική μπάρα σιδηροδρομικής διάβασης, τη στιγμή που πλησίαζε τρένο στην περιοχή του ΚΤΕΛ Μακεδονίας.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, ο 53χρονος ημεδαπός δεν διέκοψε την πορεία του οχήματος, όταν αυτό πλησίασε στην ισόπεδη σιδηροδρομική διάβαση, που σημαίνεται με φωτεινή σηματοδότηση, ηχητικά σήματα και κινητά φράγματα που λειτουργούσαν αυτόματα.
Ως αποτέλεσμα, παρέσυρε τη μπάρα που εκείνη τη στιγμή κατέβαινε, καθώς στη διάβαση πλησίαζε εμπορική αμαξοστοιχία. Το λεωφορείο μετέφερε επιβάτες, εκ των οποίων κανείς δεν τραυματίστηκε.
