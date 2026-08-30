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Συνελήφθη οδηγός μετά από τρελή καταδίωξη - Μπήκε σε εννέα μονοδρόμους και πέρασε επτά κόκκινα

Συνελήφθη από τους αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης 41χρονος οδηγός για 16 παραβάσεις του ΚΟΚ μετά από επεισοδιακή καταδίωξη στο κέντρο της Αθήνας.

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Περιπολικό | ΑΡΕΤΗ ΤΗΛΙΑΚΟΥ/EUROKINISSI
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Στα χέρια αστυνομικών της Άμεσης Δράσης έπεσε 41χρονος αλλοδαπός κατηγορούμενος για επικίνδυνη οδήγηση και άλλες παραβάσεις του ΚΟΚ.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά από την αστυνομία, ο συλληφθείς εντοπίστηκε να οδηγεί με υψηλή ταχύτητα δίκυκλη μοτοσικλέτα επί της συμβολής των οδών Αχαρνών και Μάγερ και δεν σταμάτησε σε σήμα που του έγινε από σταθμό της Άμεσης Δράσης Αττικής.

Στην προσπάθειά του να διαφύγει από τους δικυκλιστές της Άμεσης Δράσης, μπήκε αντίθετα σε 9 μονόδρομους και παραβίασε διαδοχικά 7 κόκκινα φανάρια και τελικώς ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη στη συμβολή της λεωφ. Δημοκρατίας και της οδού Μέρλας.

Σύμφωνα με την Τροχαία, το αλκοτέστ που του έγινε ήταν αρνητικό.

Την προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Τροχαίας Αθηνών.

Για τις τροχονομικές παραβάσεις του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο συνολικού ύψους 5.975 ευρώ.

Αναμένεται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών.

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