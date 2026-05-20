Συνελήφθη οδηγός ταξί: Χρέωσε το Μοναστηράκι - Πειραιάς 45 ευρώ

Οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη οδηγού ταξί, ο οποίος εισέπραξε υπερβολικό κόμιστρο από επιβάτες χωρίς να έχει θέσει σε λειτουργία το ταξίμετρο.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, το απόγευμα της Τρίτης (19/05), συνελήφθη 40χρονος οδηγός και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Α’ Τμήμα Τροχαίας Πειραιά για είσπραξη υπερβολικού κομίστρου.

Ειδικότερα, ο 40χρονος εντοπίστηκε να κινείται στην περιοχή του Πειραιά από αστυνομικούς της Ο.Ε.Π.Τ.Α. και σε έλεγχο διαπιστώθηκε ότι μετέφερε επιβάτες οι οποίοι είχαν επιβιβαστεί από την πλατεία Μοναστηρακίου και δεν είχε θέσει σε λειτουργία το ταξίμετρο ενώ για αυτή τη διαδρομή εισέπραξε το χρηματικό ποσό των 45 ευρώ, αντί του προβλεπόμενου ποσού των 20 ευρώ.

Ο συλληφθείς οδηγός μεταφέρθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.