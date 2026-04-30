Μετά την αποκάλυψη του Γιώργου Λιάγκα ότι έχει υποστεί σεξουαλική παρενόχληση σε νεαρή ηλικία, η Δάφνη Καραβοκύρη προχώρησε σε μια δική της εξομολόγηση μέσα από την εκπομπή Real View το μεσημέρι της Πέμπτης (30/4), αποκαλύπτοντας ότι και η ίδια έχει δεχθεί.

«Ο μπαμπάς μου έχει κυνηγήσει καθηγητή ο οποίος μου την έπεφτε. Όταν του το είπα, τρελάθηκε, αρρώστησε. Ήμουν 17 χρονών», είπε αρχικά η Δάφνη Καραβοκύρη.

Στη συνέχεια, περιέγραψε ένα πολύ τραυματικό περιστατικό που είχε βιώσει στην ηλικία των 15 μέσα σε ταξί:

«Μου έχει συμβεί σε ταξί να αυτοϊκανοποιείται ο οδηγός. Και να έχω πάθει πανικό. Να είναι κλειδωμένες οι πόρτες, να του ζητάω να κατέβω, να μη με αφήνει και τον παρακάλεσα κλαίγοντας να ανοίξει. Ήμουν 15 ετών, δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Μου έχουν γίνει πάρα πολλά με οδηγούς ταξί», αποκάλυψε.