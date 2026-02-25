Συνελήφθη το μεσημέρι της Τρίτης 24 Φεβρουαρίου στο κέντρο της Αθήνας 59χρονος οδηγός ταξί από αστυνομικούς της Ο.Ε.Π.Τ.Α. της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής.

Όπως μεταφέρει η ΕΡΤ ο 59χρονος οδηγός είχε θέσει στη συσκευή του ταξιμέτρου διπλή ταρίφα αντί για μονή, εισπράττοντας υπερβολικό κόμιστρο από επιβάτες τουλάχιστον 56 φορές τις τελευταίες 15 ημέρες.

Πώς πιάστηκε από τις Αρχές

Ο οδηγός εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια ελέγχου από αστυνομικούς της Ο.Ε.Π.Τ.Α., οι οποίοι διαπίστωσαν ότι κινούνταν με ενεργοποιημένη διπλή ταρίφα, παρότι βρισκόταν σε μεσημβρινές ώρες, όπου προβλέπεται η χρήση μονής ταρίφας.

Από περαιτέρω έλεγχο προέκυψε ότι κατά το τελευταίο πενθήμερο ο 59χρονος είχε επαναλάβει την ίδια πρακτική τουλάχιστον 56 φορές, αποκομίζοντας παράνομα αυξημένα ποσά από τους επιβάτες του.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Αθηνών για απάτη και είσπραξη υπερβολικού κομίστρου κατ’ εξακολούθηση.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ οι έλεγχοι από την Τροχαία συνεχίζονται για την προστασία των επιβατών και την τήρηση της νομιμότητας στις μεταφορές.

