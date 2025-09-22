Συνελήφθη παίκτης της ΑΕΚ: Αρνήθηκε να υποβληθεί σε αλκοτέστ

Απρόοπτο για μπασκετμπολίστα της ΑΕΚ, ο οποίος βρέθηκε με χειροπέδες μετά την άρνησή του να υποβληθεί σε αλκοτέστ.
Σύμφωνα με πληροφορίες, αστυνομικοί σταμάτησαν χθες (21/09) για έλεγχο το όχημα που οδηγούσε ο 29χρονος παίκτης στη Λεωφόρο Κηφισίας και εκείνος αρνήθηκε να υποβληθεί σε έλεγχο για αλκοόλ, με αποτέλεσμα να συλληφθεί.
Ο παίκτης αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα (22/09) ενώπιον της Δικαιοσύνης με τη διαδικασία του αυτοφώρου.
