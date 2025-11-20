Συνελήφθη το βράδυ της Τετάρτης (19/11) στη Βουλιαγμένη η Δήμητρα Ματσούκα, καθώς είχε παραβιάσει τον μισό Κ.Ο.Κ. Η ηθοποιός κρατείται στο αυτόφωρο.

Το όχημά της δεν έφερε πινακίδες, δεν κατείχε η ίδια δίπλωμα, ενώ οδηγούσε πάνω από το όριο ταχύτητας και είχε καταναλώσει αλκοόλ.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του Action24 και του ΣΚΑΪ, όλα συνέβησαν χθες βράδυ στις 23:40.

Η ηθοποιός κινούνταν με ταχύτητα 97 χλμ/ώρα, αντί του επιτρεπόμενου ορίου των 50 χλμ/ώρα που ορίζεται με ρυθμιστική πινακίδα.

Όταν την σταμάστησε η Τροχαία, διαπιστώθηκε πως δεν είχε δίπλωμα καθώς της είχε αφαιρεθεί στις 10 Οκτωβρίου, ενώ δεν είχε ούτε πινακίδες καθώς της είχαν αφαιρεθεί πριν από μερικές ημέρες, στις 16 Νοεμβρίου από την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Αθηνών.

Οι αστυνομικοί υπέβαλαν την ηθοποιό και σε έλεγχο αλκοόλ με το αλκοτέστ να δείχνει ποσοστό 0,42mg/l κατά την πρώτη μέτρηση και 0,38mg/l κατά τη δεύτερη μέτρηση. Αξίζει να σημειωθεί πως το όριο είναι 0,25 χιλιοστά του γραμμαρίου ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα.

Στη συνέχεια, προσήχθη στο Α’ Τμήμα Νοτιοανατολικής Αττικής, όπου και ακολουθήθηκε η αυτόφωρη διαδικασία.