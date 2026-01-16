Συνελήφθη πρώην μοντέλο που ήταν η οδηγός σε ληστείες: Συμμετείχε σε 4 επιθέσεις

Μια 33χρονη πρώην μοντέλο, η οποία τα τελευταία χρόνια παρουσιαζόταν ως ψυχολόγος με συμμετοχές σε τηλεοπτικές εκπομπές και διαγωνισμό ομορφιάς, βρίσκεται ανάμεσα στους πέντε συλληφθέντες της εγκληματικής ομάδας που εξάρθρωσε η Ασφάλεια Δυτικής Αττικής.

Η σύλληψή της έχει προκαλέσει ιδιαίτερη αίσθηση, καθώς φέρεται να είχε ενεργό ρόλο στη δράση της συμμορίας.

Σύμφωνα με την έρευνα των Αρχών, η 33χρονη είχε αναλάβει τον ρόλο της οδηγού, μεταφέροντας τα μέλη της ομάδας στα σημεία των επιδρομών. Η εμπλοκή της συνδέεται με τουλάχιστον τέσσερις από τις δώδεκα ένοπλες ληστείες που έχουν εξιχνιαστεί μέχρι στιγμής.

Η εγκληματική οργάνωση, με αρχηγό έναν καταδικασμένο κακοποιό που είχε συμμετάσχει στη δολοφονία αστυνομικών της ομάδας ΔΙΑΣ το 2011, δρούσε από τον Αύγουστο του 2025. Τα μέλη της είχαν επιδείξει ακραία βία, με ένα περιστατικό να περιλαμβάνει τον τραυματισμό υπαλλήλου με μαχαίρι στην κοιλιακή χώρα.

Συνολικά, οι ληστείες σε πρατήρια καυσίμων και μίνι μάρκετ ξεπέρασαν τις δώδεκα, με τη λεία να αγγίζει τα 9.000 ευρώ. Οι πέντε συλληφθέντες, ανάμεσά τους και το αρχηγικό μέλος, αναμένεται να απολογηθούν τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών αρχών.

Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι η δράση της ομάδας είχε γίνει «φόβος και τρόμος» για εργαζόμενους και επιχειρηματίες της Δυτικής Αττικής, ενώ η σύλληψη της 33χρονης έχει ανοίξει νέο κύκλο ερευνών για το εύρος των δραστηριοτήτων της.