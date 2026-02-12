Συνελήφθη σωφρονιστικός υπάλληλος που πουλούσε ναρκωτικά σε κρατούμενους - Τα «αλμυρά» και το «γλυκό»

Στη σύλληψη ενός σωφρονιστικού υπαλλήλου για συστηματική διακίνηση ναρκωτικών προχώρησαν οι Αρχές, μετά από καταγγελία που ανέφερε ότι εισήγαγε στις φυλακές όπου υπηρετεί, συσκευές κινητών τηλεφώνων.

Η προανακριτική έρευνα αποκάλυψε την εμπλοκή του 33χρονου σωφρονιστικού υπαλλήλου σε 20 περιπτώσεις διακίνησης ναρκωτικών, έναντι χρηματικής αμοιβής- είτε καταβληθείσας ιδιοχείρως είτε μέσω τραπεζικών συναλλαγών, το διάστημα από τον περασμένο Σεπτέμβριο μέχρι το τέλος του Ιανουαρίου τού τρέχοντος έτους, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, ο σωφρονιστικός υπάλληλος φέρεται να εφάρμοζε πρακτικές αντιπαρακολούθησης, πραγματοποιώντας δια ζώσης συναντήσεις με τους αγοραστές, διατηρώντας σύντομες τηλεφωνικές επικοινωνίες και αξιοποιώντας διαδικτυακές εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων, ενώ παράλληλα χρησιμοποιούσε κωδικοποιημένη φρασεολογία στις συνομιλίες του.

Συγκεκριμένα, ανάλογα με το είδος του ναρκωτικού, τα αποκαλούσε είτε «αέρα», είτε «αλμυρά», είτε «γλυκό», ενώ χρησιμοποιούσε σημεία απόκρυψης των παράνομων ουσιών («καβάτζες»). Για τις συναλλαγές του από τη διακίνηση φέρεται να χρησιμοποιούσε το τραπεζικό σύστημα.

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια των ερευνών, προέκυψε ότι ο 33χρονος παρέλαβε αντικείμενα από άγνωστο άτομο για λογαριασμό έγκλειστου, με σκοπό να τα εισάγει στις φυλακές όπου υπηρετεί στη Β. Ελλάδα.

Ο ίδιος έγκλειστος- μάλιστα- φέρεται να κατείχε εν γνώσει του κατηγορούμενου σωφρονιστικού υπαλλήλου συσκευή κινητής τηλεφωνίας και επικοινωνούσε τηλεφωνικά μαζί του. Για το λόγο αυτό, πραγματοποιήθηκε έρευνα στο κελί του, όπου εντοπίστηκε και κατασχέθηκε η συσκευή κινητής τηλεφωνίας.

Πώς έγινε η σύλληψή του

Η σύλληψή του δρομολογήθηκε όταν, το προηγούμενο 24ωρο (10/2), εντοπίστηκε και συνελήφθη 28χρονος ιδιώτης να κατέχει ποσότητα κοκαΐνης, την οποία φέρεται να είχε αγοράσει από τον σωφρονιστικό υπάλληλο έναντι αμοιβής.

Κατά την επιχείρηση για τη σύλληψη του 33χρονου, σύμφωνα με την αστυνομία, εκείνος αρνήθηκε επανειλημμένα να συμμορφωθεί με τις εντολές των αστυνομικών και προσπάθησε, ασκώντας σωματική βία, να αποτρέψει τον νόμιμο έλεγχό του.

Στην ίδια επιχείρηση συνελήφθησαν ακόμη δύο ιδιώτες, ηλικίας 34 και 31 ετών, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται άλλα 24 άτομα που φέρονται να συνδέονται με τη φερόμενη δράση του σωφρονιστικού υπαλλήλου στη διακίνηση ναρκωτικών.

Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στις οικίες του 33χρονου και του 34χρονου, κατασχέθηκαν ποσότητες ναρκωτικών ουσιών και συγκεκριμένα 14,27 γραμμάρια κοκαΐνης, 33,04 γραμμάρια ακατέργαστης και κατεργασμένης («σοκολάτα») κάνναβης, 2,1 γραμμάρια MDMA, πέντε δισκία «ecstasy», καθώς και το χρηματικό ποσό των 1.600 ευρώ, μεταξύ άλλων.

Ο σωφρονιστικός υπάλληλος και οι τρεις συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης. Σε βάρος του ίδιου και ενός ακόμη εκ των συλληφθέντων ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη και παραπέμφθηκαν να απολογηθούν ενώπιον ανακριτή. Ο 33χρονος έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί και παραμένει υπό κράτηση, αντιμετωπίζοντας την κατηγορία της διακεκριμένης περίπτωσης διακίνησης ναρκωτικών.