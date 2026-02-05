Συνελήφθη στέλεχος των Ενόπλων Δυνάμεων - Κατηγορείται πως μετέδιδε μυστικές πληροφορίες

Συνελήφθη στέλεχος των Ενόπλων Δυνάμεων σήμερα, Πέμπτη (05/02), το πρωί κατηγορούμενος για μετάδοση ευαίσθητων κρατικών πληροφοριών σε τρίτους.

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ), το στέλεχος αυτό συνελήφθη από αρμόδιες στρατιωτικές αρχές, εντός στρατιωτικού χώρου και παρουσία εξουσιοδοτημένου εισαγγελικού οργάνου.

Για το πρόσωπό του, υπάρχουν «σαφείς ενδείξεις ότι συνέλλεγε και μετέδιδε μυστικές πληροφορίες στρατιωτικής σημασίας σε τρίτους, βάζοντας σε κίνδυνο τα εθνικά συμφέροντα».

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας:

«Την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου 2026, τις πρωινές ώρες, οι αρμόδιες στρατιωτικές αρχές προέβησαν στη σύλληψη στελέχους των Ενόπλων Δυνάμεων. Η εν λόγω σύλληψη έλαβε χώρα εντός στρατιωτικού χώρου, σε συνεργασία και συντονισμό με λοιπές κρατικές υπηρεσίες (παρουσία εξουσιοδοτημένου εισαγγελικού οργάνου), κατόπιν σαφών ενδείξεων τέλεσης αξιόποινων πράξεων σύμφωνα με τον Στρατιωτικό Ποινικό Κώδικα, δηλαδή συλλογής και μετάδοσης μυστικών πληροφοριών στρατιωτικής σημασίας σε τρίτους, με κίνδυνο την πρόκληση βλάβης στα εθνικά συμφέροντα».