Συνελήφθη ύποπτος για κατασκοπεία στη Σούδα - Αρνείται οποιαδήποτε κατηγορία

Στη σύλληψη ενός υπόπτου για κατασκοπεία στη Σούδα προχώρησαν οι Αρχές την Πέμπτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε ο ΣΚΑΪ, ο άνδρας φέρεται να είχε εγκατασταθεί σε κοντινή περιοχή και να χρησιμοποιούσε ένα βαν με πολωνικές πινακίδες, προκειμένου να τραβά φωτογραφίες ως μέρος της δραστηριότητάς του.

Οι κινήσεις του είχαν τεθεί υπό διακριτική παρακολούθηση από την ΕΛ.ΑΣ. και την ΕΥΠ, με αποτέλεσμα να συλληφθεί από τις Αρχές.



