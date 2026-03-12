Μενού

Συνελήφθη ύποπτος για κατασκοπεία στη Σούδα - Αρνείται οποιαδήποτε κατηγορία

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο άνδρας που συνελήφθη στη Σούδα είναι πολωνικής καταγωγής και φέρεται να φωτογράφιζε πλοία.

Η βάση της Σούδας | Eurokinissi / Στέφανος Ραπάνης
Στη σύλληψη ενός υπόπτου για κατασκοπεία στη Σούδα προχώρησαν οι Αρχές την Πέμπτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε ο ΣΚΑΪ, ο άνδρας φέρεται να είχε εγκατασταθεί σε κοντινή περιοχή και να χρησιμοποιούσε ένα βαν με πολωνικές πινακίδες, προκειμένου να τραβά φωτογραφίες ως μέρος της δραστηριότητάς του.

Οι κινήσεις του είχαν τεθεί υπό διακριτική παρακολούθηση από την ΕΛ.ΑΣ. και την ΕΥΠ, με αποτέλεσμα να συλληφθεί από τις Αρχές.


 

