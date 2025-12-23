Συνελήφθησαν 12χρονος και 13χρονος στο Περιστέρι: Οδηγούσαν μηχανή που έκλεψαν

Για κλοπή και φθορά ξένης ιδιοκτησίας συνελήφθησαν εχθές (22/12) ανήλικοι στο Ίλιον, μόλις 12 και 13 ετών.
Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, οι αρχές εντόπισαν στην περιοχή του Ιλίου μοτοσυκλέτα με δύο επιβαίνοντες και έκαναν σήμα στον 12χρονο οδηγό να σταματήσει.
Oι δύο ανήλικοι απέρριψαν τη μοτοσυκλέτα και επιχείρησαν να διαφύγουν πεζή όμως οι αστυνομικοί τους ακινητοποίησαν σε παρακείμενο σημείο και τους οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Περιστερίου το οποίο επελήφθη προανακριτικά.
Όπως διαπιστώθηκε η μοτοσυκλέτα είχε αφαιρεθεί λίγες ώρες πριν από την περιοχή του Περιστερίου.
- Σκορδά σε Μικρούτσικο: «Προσβάλλεις και μένα και το κανάλι - Κριτική κάνω»
- Παπαδόπουλος: «Tο έμαθα από την τηλεόραση» - Η πρώτη αντίδραση μετά την απόλυση
- Ελληνίδα έπεσε θύμα «ερωτικού» απατεώνα στην Τουρκία – Της άρπαξε 60.000 ευρώ
- Η Οδύσσεια της «Marvel»: Ο κόσμος είδε την περικεφαλαία του Αγαμέμνονα και τώρα μισεί τον Νόλαν
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.