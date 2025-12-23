Συνελήφθησαν 12χρονος και 13χρονος στο Περιστέρι: Οδηγούσαν μηχανή που έκλεψαν

Για κλοπή και φθορά ξένης ιδιοκτησίας συνελήφθησαν εχθές (22/12) ανήλικοι στο Ίλιον, μόλις 12 και 13 ετών.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, οι αρχές εντόπισαν στην περιοχή του Ιλίου μοτοσυκλέτα με δύο επιβαίνοντες και έκαναν σήμα στον 12χρονο οδηγό να σταματήσει.

Oι δύο ανήλικοι απέρριψαν τη μοτοσυκλέτα και επιχείρησαν να διαφύγουν πεζή όμως οι αστυνομικοί τους ακινητοποίησαν σε παρακείμενο σημείο και τους οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Περιστερίου το οποίο επελήφθη προανακριτικά.

Όπως διαπιστώθηκε η μοτοσυκλέτα είχε αφαιρεθεί λίγες ώρες πριν από την περιοχή του Περιστερίου.