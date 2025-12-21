Συνελήφθησαν δύο άντρες για ένοπλη ληστεία στη Κηφισιά - Λεία 180.000 ευρώ

Σοκ έχει προκαλέσει η σύλληψη δύο ανδρών, που φέρονται ότι διέπραξαν ένοπλη ληστεία σε βάρος υπαλλήλου εταιρείας στην Κηφισιά, με λεία 180.000 ευρώ, μετά από επιχείρηση που εξαπέλυσαν οι Αρχές.

Η οργανωμένη αστυνομικής επιχείρησης διεξήγαγε η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής τις πρωινές ώρες της 17ης Δεκεμβρίου 2025 στη Δυτική Αττική και στο πλαίσιο της συνελήφθησαν δύο ημεδαποί, ηλικίας 37 και 36 ετών.

Σε βάρος τους, σχηματίσθηκε δικογραφία για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, ληστεία κατά συναυτουργία, διακεκριμένη κλοπή, πλαστογραφία και παραβάσεις σχετικές με όπλα και προσωπικά δεδομένα.

Πως έδρασαν οι κατηγορούμενοι

Όπως διαπιστώθηκε από την έρευνα, η ληστεία είχε διαπραχθεί το βράδυ της 15ης Οκτωβρίου 2025 στην Κηφισιά, όταν οι δράστες προσέγγισαν υπάλληλο εταιρείας με δίκυκλο μεγάλου κυβισμού, έχοντας κεκαλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους και με την απειλή όπλου αφαίρεσαν τη χρηματοκιβώτιο τσάντα που περιείχε 180.000 ευρώ.

Οι κατηγορούμενοι χρησιμοποιούσαν κρυπτογραφημένες εφαρμογές για επικοινωνία και παρακολουθούσαν τυχόν διερχόμενα οχήματα που θεωρούσαν της Αστυνομίας.

Σημειώνεται, ότι το δίκυκλο μεγάλου κυβισμού που εκμεταλλεύτηκαν για να διαπράξουν την ληστεία ανήκει στον 37χρονο κατηγορούμενο και οι πινακίδες κυκλοφορίας του είχαν αφαιρεθεί σε προγενέστερο χρόνο από τη Διεύθυνση Άμεσης Δράσης Αττικής για τροχονομική παράβαση.

Μάλιστα, ο 37χρονος κατηγορούμενος μόλις επτά ημέρες μετά τη διάπραξη της ληστείας αγόρασε πολυτελές όχημα μεγάλης αξίας.

Οι δύο κατηγορούμενοι έχουν απασχολήσει πολλές φορές τις αρχές καθώς έχουν συλληφθεί στο παρελθόν συνολικά 19 φορές για πλήθος αδικημάτων όπως συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών και ληστείες.

Κατά την αστυνομική επιχείρηση βρέθηκαν στις οικίες των κατηγορουμένων και κατασχέθηκαν:

το «επιχειρησιακό» δίκυκλο που χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάπραξη της ληστείας το οποίο έφερε και φορητή συσκευή εντοπισμού θέσης (GPS tracker),

δίκυκλο και σκελετός δικύκλου για τα οποία έχει δηλωθεί κλοπή από τους ιδιοκτήτες τους,

πλήθος φυσιγγίων,

πλήθος κλειδιών οχημάτων,

πλήθος κινητών τηλεφώνων και καρτών sim,

-2- συσκευασίες φορητών συσκευών εντοπισμού θέσης (GPS tracker),

το πολυτελές όχημα που απέκτησε ο 37χρονος καθώς και

ο ρουχισμός που χρησιμοποίησαν οι -2- κατηγορούμενοι κατά τη διάπραξη της ληστείας.

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής εξιχνιάστηκαν άλλες 4 κλοπές οχημάτων, 2 αυτοκίνητα και 2 δίκυκλα, που διέπραξαν οι δύο κατηγορούμενοι. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.