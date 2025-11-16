Συνομιλίες-φωτιά για την αθλήτρια στο κύκλωμα των τηλεφωνικών απατών

Σοκ προκαλούν οι αποκαλύψεις γύρω από το πολυμελές κύκλωμα τηλεφωνικών απατών, το οποίο φέρεται να έχει αποσπάσει παράνομα περισσότερα από 7,6 εκατομμύρια ευρώ. Οι Αρχές έχουν ήδη προχωρήσει στη σύλληψη 44 μελών, ανάμεσά τους και μια 37χρονη πρώην αθλήτρια της ενόργανης γυμναστικής.

Η γυναίκα, σύμφωνα με τις πληροφορίες, είχε υποστηρικτικό ρόλο στη δράση της σπείρας, καθώς ο αδελφός της –που εμφανίζεται ως «εισπράκτορας» στην ιεραρχία– φέρεται να τη χρησιμοποιούσε για να νομιμοποιεί τα παράνομα έσοδα. Η ίδια πάντως αρνείται κάθε εμπλοκή.

Οι αποκαλυπτικοί διάλογοι

Το τηλεοπτικό κανάλι Mega έφερε στη δημοσιότητα συνομιλία της 37χρονης με τον αδελφό της, η οποία δείχνει τον τρόπο με τον οποίο διακινούνταν τα χρήματα:

37χρονη αθλήτρια: Έλα. Πόσα λεφτά θες;

Αδελφός αθλήτριας: Απλά άσε με να κάνω αυτό που θέλω αν γίνεται. 1,5 άμα έχεις.

37χρονη αθλήτρια: Τα άφησα στο σπίτι. Να πάω να τα πάρω;

Αδελφός αθλήτριας: Είσαι μακριά;

37χρονη αθλήτρια: Όχι. Α

δελφός αθλήτριας: Αν μπορείς. Να τα βάλεις.

Την ίδια ώρα, οι διάλογοι του αδελφού της με άλλο μέλος της οργάνωσης αποκαλύπτουν τον τρόπο με τον οποίο επιχειρούσαν να «ξεπλύνουν» τα χρήματα:

Αδελφός αθλήτριας: Να σε ρωτήσω, άμα δώσω στην αδελφή μου μετρητά μπορεί να μου βάλει από σένα, για να μην φαίνονται στην κάρτα μου ή όχι;

Μέλος οργάνωσης: Αν της δώσεις εσύ μετρητά ή εγώ;

Αδελφός αθλήτριας: Εγώ. Για σένα.

Μέλος οργάνωσης: Τι θες να πάρεις;

Αδελφός αθλήτριας: Όχι, πρέπει να τα βάλω στην κάρτα να έχω για να μην… απλά δεν μπορώ να τα βάλω εγώ γιατί είναι μαύρα.

Μέλος οργάνωσης: Δεν πρέπει να πάρεις απ’ την κάρτα;

Αδελφός αθλήτριας: Δεν θέλω να φαίνονται.

Η έρευνα συνεχίζεται

Οι Αρχές εξετάζουν εξονυχιστικά τις συνομιλίες και τα στοιχεία που έχουν προκύψει, προκειμένου να χαρτογραφήσουν πλήρως τη δράση του κυκλώματος και να αποκαλύψουν τον τρόπο με τον οποίο διακινήθηκαν τα τεράστια χρηματικά ποσά.