Σύνταγμα: Δυναμικό «παρών» στη συγκέντρωση αλληλεγγύης για την Παλαιστίνη

Το «παρών» έδωσε πλήθος κόσμου στο Σύνταγμα σήμερα (20/09), στη συγκέντρωση για την Παλαιστίνη. Το κάλεσμα, έκανε το MarchtoGaza Greece, η Παλαιστινιακή Παροικία Ελλάδος, η Ένωση Παλαιστινίων Εργαζομένων, η Συμμαχία Σταματήστε τον Πόλεμο, το BDS Greece και η Πρωτοβουλία Αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό Λαό.

Το κάλεσμα των διοργανωτών αναφέρεi: «Στη Γάζα βρίσκεται σε εξέλιξη μια ανοιχτή γενοκτονία εδώ και σχεδόν δύο χρόνια. Χιλιάδες άνθρωποι δολοφονούνται, ολόκληρες γειτονιές ισοπεδώνονται, νοσοκομεία και σχολεία βομβαρδίζονται, εκατομμύρια άμαχοι ζουν αποκλεισμένοι χωρίς τροφή, νερό και φάρμακα. Η επίθεση του κράτους- δολοφόνου στηνΠόλη της Γάζας συνιστά την «τελική λύση» που έχει εξαγγείλει εδώ και καιρό: πλήρης καταστροφή τη ζωής και των υποδομών, εκτοπίσεις, εξαφάνιση κάθε προοπτικής ύπαρξης του παλαιστινιακού λαού.

Η ελληνική κυβέρνηση ακολουθεί αυτή τη στιγμή τις χειρότερες τάσεις εντός της ΕΕ. Κλείνει τα μάτια στα εγκλήματα, ενισχύει στρατιωτικές και πολιτικές συνεργασίες με το Ισραήλ, δίνει διπλωματική κάλυψη σε ένα καθεστώς γενοκτονίας και επιτρεπει την χρήση ελληνικών υποδομών για μεταφορά όπλων και καυσίμων για την τροφοδοσία της πολεμικής μηχανής της γενοκτονίας. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη καθιστά τη χώρα μας συνένοχη στη γενοκτονία.

Οι εκατοντάδες κινητοποιήσεις στη χώρα μέσα στο καλοκαίρι έδειξαν ξεκάθαρα ότι η κοινωνική πλειοψηφία δεν εκφράζεται από την επαίσχυντη στάση της κυβέρνησης Μητσοτάκη και την ανοχή που δείχνει μέρος της πολιτικής ζωής του τόπου. Το «Όχι στο Όνομα μας» έγινε πράξη με το μπλόκο του στρατιωτικού φορτίου στον Πειραιά, με τις αντιδράσεις απέναντι στο ισραηλινό κρουαζιερόπλοιο στα λιμάνια του Αιγαίου, με τις συγκεντρώσεις σε πάνω από 120 σημεία σε όλη τη χώρα στις 10 Αυγούστου, αλλά και με μικρές, καθημερινές πράξεις αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό λαό.

Την ίδια ώρα, η Παλαιστίνη αντιστέκεται περήφανα και το παγκόσμιο κίνημα αλληλεγγύης δυναμώνει. Οι πιέσεις για κυρώσεις καταφέρνουν αποτελέσματα ακόμη και σε ευρωπαϊκές χώρες: εμπάργκο όπλων και ενέργειας από τη Σλοβενία, σχεδιασμός εμπορικού εμπάργκο από την Ιρλανδία, επίσημες ανακοινώσεις για εμπάργκο όπλων από την Ισπανία.

Σε όλο τον κόσμο, κυβερνήσεις, όπως της Βραζιλίας και της Κολομβίας επιβάλλουν επίσης κυρώσεις, ενώ οι κοινωνίες στρέφονται ενάντια στη συνενοχή, με διακοπή ακαδημαϊκών δεσμών σε πανεπιστήμια, διακοπή επενδύσεων από ασφαλιστικά ταμεία, διακοπή σχέσεων από δήμους. Ακόμα και οι πιο στενοί σύμμαχοι του Ισραήλ απειλούν ότι θα αναγνωρίσουν το Παλαιστινιακό κράτος- κάνοντας όμως ότι μπορούν για να μην μείνει τίποτα για να αναγνωριστεί ως κράτος.

Σε αυτήν την κρίσιμη στιγμή, πάνω από 40 πλοία από 44 χώρες και 5 ηπείρους συμμετέχουν στον Παγκόσμιο Στόλο Αλληλεγγύης — Global Sumud Flotilla, που επιχειρεί να ανοίξει ανθρωπιστικό διάδρομο και να σπάσει την πολιορκία της Γάζας. Το Ισραήλ τον αντιμετωπίζει ως απειλή, γιατί συμβολίζει τη στάση της παγκόσμιας πλειοψηφίας απέναντι στα εγκλήματά του. Δεκάδες κράτη (ανάμεσα τους η Ισπανία, η Ιρλανδία και η Σλοβενία) έχουν ήδη δηλώσει πως επίθεση στον στόλο θα αποτελεί κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου» αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση.

