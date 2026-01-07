Σύνταγμα: Κλειστή η Καραγεώργη Σερβίας λόγω εκτέλεσης εργασιών

Κλειστή είναι από τη μια το μεσημέρι της Τετάρτης (7/1) η οδός Καραγεώργη Σερβίας στο Σύνταγμα, λόγω εκτέλεσης εργασιών της ΕΥΔΑΠ.
Η διακοπή κυκλοφορίας ισχύει από το ύψος της πλατείας Συντάγματος. Όπως φαίνεται και από τα ντοκουμέντα του Orange Press Agency, Αστυνομία και Τροχαία βρίσκονται στο σημείο.
Οι οδηγοί καλούνται να ακολουθούν τις υποδείξεις της Τροχαίας μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες.
