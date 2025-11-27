Υπό έντονη βροχή αλλά με αστείρευτο κέφι πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης η συναυλία του Πάνου Μουζουράκη στο Σύνταγμα, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τη φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου της Αθήνας.

Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν με την μπάντα του Δήμου Αθηναίων, η οποία παρέλασε από το Μοναστηράκι, διέσχισε την Ερμού και κατέληξε στην πλατεία Συντάγματος, δίνοντας το σήμα για την έναρξη της γιορτής.

Παρά το ψιλόβροχο που γρήγορα μετατράπηκε σε δυνατή μπόρα, το πλήθος δεν πτοήθηκε· αντιθέτως, συνεχώς κατέφθαναν περισσότεροι πολίτες κάθε ηλικίας, δημιουργώντας μια ζεστή και γιορτινή ατμόσφαιρα.

Τη βραδιά παρουσίασαν ο Κρατερός Κατσούλης και η Ντόρα Μακρυγιάννη, ενώ ξεχωριστή νότα έδωσε η Παιδική Χορωδία των 2ου και 3ου Δημοτικών Σχολείων Παπάγου, που συνόδευσε μελωδικά τη στιγμή της φωταγώγησης.

Όταν τα φώτα του μεγάλου δέντρου άναψαν, η πλατεία πλημμύρισε από χειροκροτήματα και χαμόγελα, αποδεικνύοντας πως ούτε η βροχή μπορεί να σβήσει τη λάμψη των Χριστουγέννων στην καρδιά της πόλης.

To orange press agency δίνει την εικόνα από την φωταγώγηση, την αντίστροφη μέτρηση και το σύνθημα του δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα.