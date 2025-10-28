Μενού

Σύνταγμα: Συγκινητική η προσέλευση πολιτών μπροστά από το άτυπο μνημείο των Τεμπών

Μετά το τέλος της μαθητικής παρέλασης της 28ης Οκτωβρίου πλήθος κόσμου έδωσε το παρόν στο άτυπο μνημείο των Τεμπών στο Σύνταγμα.

Πολίτες βρέθηκαν στο άτυπο μνημείο των θυμάτων των Τεμπών
Πολίτες βρέθηκαν στο άτυπο μνημείο των θυμάτων των Τεμπών | Eurokinissi / ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
Λίγο μετά την ολοκλήρωση της μαθητικής παρέλασης της 28ης Οκτωβρίου στην Αθήνα το ενδιαφέρον στράφηκε στο άτυπο μνημείο μπροστά στη Βουλή, όπου είναι χαραγμένα τα ονόματα των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών.

Πλήθος πολιτών που παρακολούθησε την παρέλαση, συγγενείς θυμάτων, αλλά και τουρίστες, άρχισαν να πλησιάζουν το σημείο για να αφήσουν ένα λουλούδι, μπροστά από το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη προκειμένου να αποδώσουν φόρο τιμής στις αδικοχαμένες ψυχές.

Στο σημείο παρευρέθηκε και η Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία είχε προηγουμένως παρακολουθήσει την παρέλαση συνοδευόμενη από την Αλεξάνδρα Σάντα, κόρη του μεγάλου αντιστασιακού Λάκη Σάντα και είχε καταθέσει στεφάνι στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.

H Ζωή Κωνσταντοπούλου στο άτυπο μνημείο των θυμάτων των Τεμπών
H Ζωή Κωνσταντοπούλου στο άτυπο μνημείο των θυμάτων των Τεμπών | Eurokinissi / ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ

 

Η τελετή εξελίχθηκε με ήρεμο και συγκινητικό κλίμα, με τους παρευρισκόμενους να τιμούν τη μνήμη των θυμάτων με σεβασμό.

 

 

