Συντριβή Phantom στην Τανάγρα: Τα δύο σενάρια για τους χειριστές που δεν εκτινάχτηκαν - Τι αναφέρει ειδικός

Σημαντικά ερωτήματα πρόκειται να απαντηθούν από τα συντρίμμια, το σύστημα εκτίναξης και το οπτικό υλικό της τραγωδίας με τη συντριβή του F-4 Phantom στην Τανάγρα, στην οποία έχασαν τη ζωή τους οι δύο χειριστές του, ο επισμηναγός Ιωάννης Μπλέσιας και ο σμηναγός Δημήτρης Πέτρου, προσπαθούν να ξετυλίξουν ν τα έμπειρα στελέχη της Πολεμικής Αεροπορίας αλλά και η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων.

Μιλώντας στο Action24, ο Γιάννης Αναστασάκης, αντιπτέραρχος ε.α αναφέρθηκε εκτενώς στην τραγωδία λέγοντας πως τέτοιες επιδείξεις είναι ιδιαίτερα απαιτητικές, ενώ η μοίρα που συμμετέχει λαμβάνει τα μέτρα της και στέλνει τους πιο έμπειρους, σημειώνοντας πως αυτό φάνηκε από τους βαθμούς και τις ώρες πτήσης που είχαν οι ιπτάμενοι.

Επιπλέον συμπλήρωσε λέγοντας: «Από ότι φαίνεται από τα βίντεο, το αεροπλάνο είχε μπει σε μια δεξιά στροφή με μια κλήση περίπου 45 μοιρών και κάποια στιγμή άρχισε να κατεβαίνει με μεγαλύτερο βαθμό καθόδου, μέχρι που συγκρούστηκε στο έδαφος.

Τι σημαίνει η κλίση των 45 μοιρών; Σημαίνει ότι ήταν μέσα στο φάκελο εγκατάλειψης, δηλαδή οι χειριστές ανά πάσα στιγμή θα μπορούσαν να εγκαταλείψουν και να διασωθούν. Οι χειριστές για κάποιο λόγο αποφάσισαν να μην εγκαταλείψουν.

Μια εκδοχή που ερευνάται από την επιτροπή διερεύνησης είναι ότι το αεροπλάνο δεν θα φύγει ακυβέρνητο, χωρίς χειριστές να πάει προς το πλήθος και να γίνει μια μεγαλύτερη τραγωδία. Αυτή είναι η μία περίπτωση καθώς δεν προσπάθησαν να εγκαταλείψουν το αεροπλάνο».

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Αναφορικά με το εναλλακτικό σενάριο ο κ. Αναστασάκης αναφέρει: «Η άλλη περίπτωση είναι να συνέβη κάτι πολύ ξαφνικό, όπως το να έπεσαν πάνω σε ένα σμήνος πουλιών. Το λέω επειδή στη Τανάγρα έχω πετάξει περίπου 4 χρόνια και η περιοχή που έπεσε το αεροπλάνο, επειδή είναι αγροτική περιοχή, υπάρχουν σμήνοι πουλιών».

Επιπλέον, σχετικά με το αν πρέπει να γίνονται αυτές οι επιδείξεις ανέφερε: «Έχει νόημα να γίνονται οι επιδείξεις, καταρχήν δεν είναι ελληνικό φαινόμενο. Θα πω ένα παράδειγμα, όταν βγήκε η ταινία ''Top Gun'', ήμουν υπασπιστής της σχολής Ικάρων.

Εκείνη τη χρονιά τριπλασιάστηκαν οι υποψήφιοι στη στρατιωτική σχολή Ευελπίδων. Επομένως, η αεροπορία πρέπει να δείχνει το έργο της, όχι προφανώς να γίνονται ατυχήματα, παρότι είναι μέσα στο παιχνίδι. Και εμείς που είμαστε ιπτάμενοι πετάγαμε προκειμένου να φέρουμε εις πέρας την αποστολή, όχι για να πάμε να σκοτωθούμε. Ξέραμε ότι υπάρχει ένα ποσοστό κινδύνου».

«Και η επίδειξη είναι στο πλαίσιο της δουλειάς», σημειώσε χαρακτηριστικά, ενώ για τα μέτρα ασφαλείας πρόσθεσε πως σε τέτοιες επιδείξεις υπάρχει ο αξιωματικός ασφαλείας πέραν του πύργου ελέγχου, ο οποίος δίνει και τις οδηγίες στα αεροπλάνα. Αυτό είναι ένα κρίσιμο σημείο το οποίο θα πρέπει να το αναφέρουμε πως μέχρι στιγμής δεν έχουν αποδεσμευτεί οι συνομιλίες».