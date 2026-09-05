Συντριβή Phantom στην Τανάγρα: Τριήμερο πένθος στις Ένοπλες Δυνάμεις - Οι τελευταίες δραματικές στιγμές

Τριήμερο πένθος κηρύχθηκε στις Ένοπλες Δυνάμεις μετά τη μοιραία συντριβή του F-4E Phantom II, η οποία είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τις ζωές τους οι δύο πιλότοι.

Με απόφαση του υπουργού Εθνικής Άυνας, Νίκου Δένδια, κηρύσσεται τριήμερο πένθος στις Ένοπλες Δυνάμεις, από σήμερα Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 2026 έως και τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2026, για την απώλεια ζωής των δυο μελών του πληρώματος του μαχητικού αεροσκάφους.

Σημειώνεται πως πλην των δύο πιλότων, που έχασαν τη ζωή τους, άλλα δύο άτομα τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια του περιστατικού από θραύσματα του μαχητικού.

Η ανακοίνωση του ΓΕΑ για την συντριβή του Phantom

Παράλληλα, το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας εξέδωσε ανακοίνωση αναφορικά με το δυστύχημα.

«Το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 2026 και ώρα 14:55, αεροσκάφος F-4E Phantom II της 338 Μοίρας της 117 Πτέρυγας Μάχης, το οποίο συμμετείχε στο Airshow «Athens Flying Week 2026», κατέπεσε 3 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της 114 Πτέρυγας Μάχης, με συνέπεια τον θανάσιμο τραυματισμό των δύο μελών του πληρώματος, Επισμηναγού (Ι) Ι.Μ και Σμηναγού (Ι) Δ.Π.

Τα αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από αρμόδια επιτροπή της Πολεμικής Αεροπορίας».

Στο σημείο της συντριβής ο Τουρνάς

Στο σημείο πρόσκρουσης του αεροσκάφους μετέβη ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς.

Ο υπουργός εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια των δύο μελών του πληρώματος και τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους οικείους τους, καθώς και στην οικογένεια της Πολεμικής Αεροπορίας.

Ενημερώθηκε για την εξέλιξη της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε και επεκτάθηκε σε δασική έκταση και την επιχείρηση κατάσβεσης. Η εικόνα της πυρκαγιάς είναι βελτιωμένη, ενώ στην περιοχή συνεχίζουν να επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

Οι τελευταίες στιγμές των πιλότων

Ο φακός του Orange Press Agency κατέγραψε καρέ καρέ την απογείωση του μοιραίου μαχητικού αεροσκάφους, το οποίο συμμετείχε στις επιδείξεις του Athens Flying Week, πριν καταπέσει.

Το μαχητικό είχε ολοκληρώσει ένα πέρασμα μπροστά από το κοινό, το οποίο έκθαμβο παρακολουθούσε τους ελιγμούς των χειριστών. Περίπου δύο λεπτά μετά την απογείωσή του, κατέπεσε στην περιοχή.

Κατά πληροφορίες, οι πιλότοι φαίνεται ότι είχαν χρόνο να εκτιναχτούν αλλά επέλεξαν να καθυστερήσουν για να βεβαιωθούν ότι δεν θα πέσει το αεροσκάφος στον συγκεντρωμένο κόσμο.

Όπως ανέφερε ο ΣΚΑΪ, το Phantom έχασε ύψος με ταχύτητα, κάνοντας δεξιά στροφή πριν επανατοποθετηθεί για να συνεχίσει το πρόγραμμά του, ενώ δεν φαίνεται να είχε κάποιο πρόβλημα.

Αναφορές κάνουν λόγο για πρόσκρουση κομματιών του Phantom σε κολώνες του ΔΕΔΔΗΕ.

Το μαχητικό συνετρίβη σε ένα παλιό εργοστάσιο στην περιοχή. Οι μέχρι τώρα πληροφορίες αναφέρουν πως δεν υπήρχε κάποιος στο εσωτερικό του.

Λόγω της συντριβής, προκλήθηκε φωτιά στην ευρύτερη περιοχή της Τανάγρας, η οποία πήρε διαστάσεις. Ωστόσο, πλέον η κατάσταση φαίνεται να είναι βελτιωμένη.