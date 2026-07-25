Το πραγματικό κίνητρο για τη διαλεύκανση της στυγερής δολοφονίας της 41χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο αναζητούν οι αστυνομικές αρχές.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης, πραγματοποιήθηκε το πρωί του Σαββάτου (25/7/2026) αναπαράσταση στον τόπο του εγκλήματος παρουσία του φερόμενου ως δράστη και της συζύγου του. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, δεν τους ασκήθηκαν ακόμη διώξεις, καθώς η εισαγγελέας διέταξε τη συνέχιση της προανάκρισης και τη διενέργεια αναπαράστασης προκειμένου να αποσαφηνιστούν κρίσιμα σημεία της υπόθεσης.

Τα βλέμματα των Αρχών στρέφονται τώρα στους λόγους που οδήγησαν το θύμα στην κατοικία του ζευγαριού, αλλά και στην ακριβή αλληλουχία των γεγονότων που κατέληξαν στο θανατηφόρο τραυματισμό της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, βιντεοληπτικό υλικό που συνέλεξαν οι αρχές δείχνουν την 41χρονη να πλησιάζει το σπίτι του ζευγαριού έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά της, φορώντας fullface, γυαλιά και γάντια, ενώ φαίνεται να μην φορά τη στολή εργασίας της παρά μόνο το παντελόνι.

Κάθεται λίγη ώρα έξω από το σπίτι και στη συνέχεια χτυπάει το κουδούνι. Φαίνεται να κρατάει μαχαίρι την ώρα που χτυπάει το κουδούνι. Ανοίγει την πόρτα η γυναίκα και η διασώστρια τη τραυματίζει ελαφρά στο χέρι. Ο άνδρας που ακούει τις φωνές αρπάζει από τη κουζίνα μαχαίρι και τη χτυπάει.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, ανέφερε ότι το βιντεοληπτικό υλικό έχει εξεταστεί ενδελεχώς από τους αστυνομικούς και σε σημαντικό βαθμό επιβεβαιώνει όσα έχουν καταθέσει μέχρι στιγμής οι δύο συλληφθέντες. Ωστόσο, παραμένει άγνωστο τι ακριβώς συνέβη στο εσωτερικό της οικίας, όπου, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς τους, η γυναίκα τραυματίστηκε αρχικά από αιχμηρό αντικείμενο.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στον ισχυρισμό περί νόμιμης άμυνας που προβάλλει ο φερόμενος ως δράστης. Οι εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές εξετάζουν εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της άμυνας ή αν υπήρξε υπέρβασή της, δεδομένου ότι η επίθεση σε βάρος της 41χρονης φαίνεται να συνεχίστηκε και εκτός της κατοικίας.

Παράλληλα, εξακολουθεί να παραμένει αδιευκρίνιστο το κίνητρο της επίσκεψης της διασώστριας στο σπίτι του ζευγαριού. Σενάρια περί απόπειρας ληστείας βρίσκονται υπό διερεύνηση, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν επιβεβαιωθεί από τις Αρχές, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται προκειμένου να αποσαφηνιστούν όλες οι συνθήκες της υπόθεσης.