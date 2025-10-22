Σύρος: Έχει νοσοκομείο και επείγοντα, δεν έχει χειρουργό - 21χρονη πήγε Αθήνα για επέμβαση ρουτίνας

Μάλλον έτσι εξηγείται η λιγότερο από θερμή υποδοχή που επιφύλαξε προ ημερών η Σύρος για τον Άδωνι Γεωργιάδη, ο οποίος είχε μεταβεί για τα εγκαίνια της ογκολογικής πτέρυγας του νοσοκομείου.

Ας αφήσουμε το αμιγώς ογκολογικό τώρα, αφού μαθαίνουμε ότι ακόμα και στα επείγοντα του νοσοκομείου, δεν υπήρχε χειρουργός για να κάνει μία επέμβαση «ρουτίνας» σε 21χρονη με σκωληκοειδίτιδα, αναγκάζοντας τη νεαρή να μεταβεί στο Τζάνειο της Αθήνας.

Φαίνεται πως όταν το προσωπικό διαδήλωνε απέναντι σε έναν Γεωργιάδη που τους λοιδορούσε, διά ζώσης και μετά μέσω socials, μάλλον ήξεραν για τι μιλούσαν.

Σύρος: «Τραγικά τα όσα συμβαίνουν»

Την τραγική κατάσταση στο νοσοκομείο μετέφεραν κατά βάση με καταγγελία τους οι γονείς της 21χρονης, που είπαν στο MEGA, αφού μετέβησαν στο Τζάνειο:

«Βγήκαν καλές οι εξετάσεις, δεν έδειξαν σκωληκοειδίτιδα. Φύγαμε άρον άρον από τη Σύρο γιατί δεν υπήρχε χειρουργός και δεν πήραν τη ευθύνη οι παθολόγοι. Τα πράγματα είναι σοβαρά, οι καταγγελίες είναι πολλές.

Μας πήρε τηλέφωνο γυναίκα η οποία έφυγε από το νοσοκομείο της Σύρου με οξεία σκωληκοειδίτιδα και χειρουργήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Είναι τραγικά τα πράγματα που συμβαίνουν στην πρωτεύουσα της Σύρου. Έχουμε το πρώτο νοσοκομείο της Ελλάδας και εξυπηρετεί όλες τις Κυκλάδες. Φανταστείτε να γίνει ένα τροχαίο, και να μην έχουμε χειρουργό».