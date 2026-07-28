Σύρος: Για «επιθετικό χτύπημα» μιλά η οικογένεια του θύματος - Τι αποκαλύπτει βίντεο πριν τον φόνο

Πολλά ερωτήματα εξακολουθούν να υπάρχουν γύρω από τον θάνατο της 42χρονης γυναίκας στην Άνω Πόλη της Σύρου, με τις Αρχές να συνεχίζουν τις έρευνες για τα γεγονότα που οδήγησαν στην αιματηρή συμπλοκή.

Οι δύο κατηγορούμενοι για τη δολοφονία της 42χρονης, το ζευγάρι, οδηγούνται σήμερα, Τρίτη (28/7) στον ανακριτή για να απολογηθούν.

Όπως φάνηκε από την νεκροψία-νεκτροτομή, αιτία θανάτου της 42χρονης είναι ένα χτύπημα που δέχθηκε η γυναίκα στον θώρακα, καθώς της τρύπησε τον πνεύμονα.

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Το βίντεο από το σπίτι του ζευγαριού

Την ώρα που το ζευγάρι εμμένει στον ισχυρισμό του πως η γυναίκα μπήκε στο σπίτι τους για να τους ληστέψει και ότι ο 42χρονος άντρας την μαχαίρωσε αμυνόμενος, έρχονται στο φως διάφορα αποκαλυπτικά βίντεο από κάμερες.

Ένα από αυτά δείχνει τη 42χρονη με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου της να μπαίνει μέσα στο σπίτι και μετά από λίγα δευτερόλεπτα να βγαίνει με τον 42χρονο άντρα να την ακολουθεί και να της πετάει μία καρέκλα.

Για το βίντεο αυτό η οικογένεια της 42χρονης που έπεσε νεκρή εξέδωσε ανακοίνωση. Η δικηγόρος της οικογένειας επισημαίνει πως το θύμα έμεινε στο σπίτι μόνο 7 δευτερόλεπτα και πως βγαίνει από αυτό ευέλικτη, θέτοντας ερωτήματα για το εάν το χτύπημα επήλθε εντός οικίας.

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται πως ο άνδρας κρατάει μαχαίρι στο εν λόγω βίντεο και πως είναι πιθανότερο να της κατάφερε το μοιραίο χτύπημα εκτός οικίας, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι «ένα τέτοιο χτύπημα σε καμία περίπτωση δεν είναι αμυντικό, αλλά άκρως επιθετικό».

Ολόκληρη η ανακοίνωση της οικογένειας

Ολόκληρη η ανακοίνωση της οικογένειας της θανούσας όπως δημοσιεύεται στο cyclades.gr:

«Η οικογένεια του θύματος, μετά την αξιολόγηση του οπτικοακουστικού υλικού που βρίσκεται στη δικογραφία και διέρρευσε προ ολίγων ωρών στον Τύπο, διαπιστώνει ότι, ανεξάρτητα από το λόγο που η θανούσα μετέβη στην κατοικία των φερομένων δραστών, ο χρόνος που παρέμεινε εντός αυτής ήταν απειροελάχιστος (μόνο ακριβώς επτά (7) δευτερόλεπτα).

Κατά την κοινή λογική, μέσα σε αυτά τα επτά (7) δευτερόλεπτα, κάποιος που αιφνιδιάζεται δεν προλαβαίνει να κάνει όλες τις υποτιθέμενες αμυντικές κινήσεις που φέρεται να έκανε ο φερόμενος δράστης.

Στο ίδιο βίντεο, φαίνεται ξεκάθαρα η θανούσα να βγαίνει από την κατοικία των κατηγορουμένων ταχύτατα και πολύ ευέλικτα, να σκύβει άνετα και να αρπάζει το σακίδιο της με το δεξί της χέρι (από την πλευρά δηλαδή που επήλθε το θανατηφόρο χτύπημα), με ιδιαίτερα ευκίνητες και γρήγορες κινήσεις, να κατεβαίνει τα σκαλάκια της αυλής δύο – δύο, κάνοντας σπριντ, χωρίς να δείχνει το παραμικρό ίχνος ενόχλησης, πόνου ή τραυματισμού

Απορίας άξιο είναι πώς καταφέρνει αυτές τις κινήσεις, εάν το χτύπημα επήλθε εντός της οικίας.

Μέχρι λοιπόν του σημείου που απομακρύνεται από την κατοικία των κατηγορουμένων, καταδιωκόμενη από το φερόμενο δράστη, δε δείχνει σε κανένα σημείο και με κανένα τρόπο να είναι τραυματισμένη.

Αντίθετα, στο οπτικοακουστικό υλικό διαπιστώνεται ότι εκείνος, αντί να φοβηθεί την υποτιθέμενη εισβολέα, με θάρρος και αυτοπεποίθηση τρέχει ξωπίσω της, της εκσφενδονίζει καρέκλα με ορμή, την οποία πιθανότατα η θανούσα καταφέρνει να αποφύγει, καθώς αυτή έγινε κομμάτια πέφτοντας σε τοίχο (ενώ σε περίπτωση που την πετύχαινε, το σώμα της θα είχε αποτρέψει το διαμελισμό της) και συνεχίζει να την καταδιώκει, κινούμενος ταχύτατα, κρατώντας καθαρά στο χέρι του μαχαίρι (πράσινου χρώματος).

Είναι λοιπόν πολύ πιθανότερο, καταδιώκοντάς την με αυτό το μαχαίρι και ενώ δεν βρίσκεται πια σε άμυνα, αλλά της επιτίθεται εκείνος, να της καταφέρνει το μοιραίο χτύπημα με αυτό εκτός της κατοικίας, πενήντα με εβδομήντα μέτρα από αυτήν.

Ένα τέτοιο χτύπημα σε καμία περίπτωση δεν είναι αμυντικό, αλλά άκρως επιθετικό, που κατέληξε, όπως αποδείχτηκε, δυστυχώς θανατηφόρο. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση ο θάνατός της οφείλεται «σε κακώσεις θώρακα από νήσον και τέμνον όργανο». Η έκθεση εκτιμά ότι η μαχαιριά ήταν το θανατηφόρο χτύπημα που της στέρησε τη ζωή, καθώς προκάλεσε διάτρηση στον πνεύμονα.

Η οικογένεια της θανούσης αναζητά δικαίωση για την άδικη απώλεια της μονάκριβης κόρης τους και έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στην Ελληνική Δικαιοσύνη ότι αυτή θα αποδοθεί»