Η σύλληψη και η προφυλάκιση ενός τραγουδιστή στη Σύρο, με την κατηγορία της αποπλάνησης μιας 14χρονης, έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην τοπική κοινωνία.
Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν οι γονείς της ανήλικης εντόπισαν στο κινητό της τηλέφωνο μηνύματα από το 2025, τα οποία φέρονται να ανταλλάχθηκαν με τον κατηγορούμενο, και προχώρησαν άμεσα σε καταγγελία.
Από την πλευρά του, ο τραγουδιστής αρνείται κατηγορηματικά όλες τις κατηγορίες.
Υποστηρίζει ότι η επικοινωνία τους περιοριζόταν σε μηνύματα και σε επισκέψεις της στους χώρους όπου εργαζόταν, ισχυριζόμενος παράλληλα πως η ίδια του είχε δηλώσει ότι είναι 16 ετών.
Στις 6 Μαρτίου, με δημόσια ανάρτησή του, χαρακτήρισε τις εις βάρος του αναφορές ως ανυπόστατες και συκοφαντικές. Φιλικό του πρόσωπο εκτιμά ότι πρόκειται για παρεξήγηση, ενώ η οικογένεια της 14χρονης δηλώνει την απόλυτη εμπιστοσύνη της στη Δικαιοσύνη.
Μετά την έκδοση του βουλεύματος, αποφασίστηκε η προφυλάκισή του και η μεταγωγή του στις φυλακές Γρεβενών. Ωστόσο, η διαδικασία καθυστέρησε προσωρινά, καθώς ο κατηγορούμενος εμφάνισε ξαφνική αδιαθεσία και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του νησιού.
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