Σύρος: Το σκεπτικό του βουλεύματος για την προφυλάκιση του 41χρονου - Άρση απορρήτου για το κίνητρο

Η υπόθεση θανάτου της 41χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στην Άνω Σύρο, που έχασε τη ζωή της το απόγευμα της 23ης Ιουλίου επανέρχεται στη δημοσιότητα λόγω της έκδοσης του βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Σύρου. Μέσω της δικαστικής απόφασης κρίθηκε επιβεβλημένη η προσωρινή κράτηση του 41χρονου κατηγορούμενου, όπως σημειώνει το dikastiko.gr και προχωρά σε αναλυτική ανασύνθεση των γεγονότων, εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους οι δικαστές δεν πείστηκαν από τα λεγόμενα του για όσα έλαβαν χώρα εντός και εκτός της οικίας του.

Σύμφωνα με το σκεπτικό του βουλεύματος, ο 41χρονος επέστρεψε στο σπίτι του στις 16.40, ενώ η σύζυγός του στις 16.55. Επτά λεπτά αργότερα, εμφανίστηκε στην είσοδο ένα άτομο με πλήρως καλυμμένα χαρακτηριστικά, το οποίο φορούσε σκούρα ρούχα, χειρουργικά γάντια, μαύρα γυαλιά και κρατούσε σακίδιο πλάτης, ενώ έφερε μαχαίρι. Το πρόσωπο αυτό παρέμεινε για 20 δευτερόλεπτα έξω από την πόρτα πριν χτυπήσει το κουδούνι. Με το άνοιγμα της πόρτας στις 17.02.53, ο εισβολέας εισήλθε βίαια στο εσωτερικό και απείλησε τη σύζυγο του 41χρονου με μαχαίρι μήκους 30 εκατοστών, προκαλώντας της μικρή εκδορά. Ο 41χρονος, ο οποίος βρισκόταν στην κουζίνα, αντέδρασε αρπάζοντας ένα δεύτερο, πράσινο μαχαίρι με λάμα 12,5 εκατοστών. Ακολούθησε σύντομη αντιπαράθεση, κατά την οποία ο εισβολέας οπισθοχώρησε και αποχώρησε από την οικία.

Οι δικαστές εκτιμούν ότι, από εκείνο το σημείο, ο 41χρονος επέλεξε να ακολουθήσει το άτομο που διέφευγε, παρά το γεγονός ότι ο κίνδυνος για τον ίδιο και τη σύζυγό του είχε υποχωρήσει. Σύμφωνα με το βούλευμα, ο κατηγορούμενος, κρατώντας μια καρέκλα και το πράσινο μαχαίρι, κινήθηκε στα σοκάκια της Άνω Σύρου από «αίσθημα ανταπόδοσης της προσβολής».

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Κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, φέρεται να εκσφενδόνισε μια πλαστική γλάστρα προς τη γυναίκα, με αποτέλεσμα εκείνη να χάσει την ισορροπία της και να μειωθεί η ταχύτητά της. Αυτό επέτρεψε στον 41χρονο να την πλησιάσει και να της καταφέρει το θανάσιμο πλήγμα στην πλάτη, μεταξύ της σπονδυλικής στήλης και της δεξιάς ωμοπλάτης. Η 41χρονη κατέρρευσε σε απόσταση περίπου 70 μέτρων από το σπίτι. Αργότερα, με τη βοήθεια μάρτυρα, αποκαλύφθηκε ότι το θύμα ήταν η διασώστρια του ΕΚΑΒ, όπως επισημαίνει το dikastiko.gr.

Το Συμβούλιο απέρριψε τον ισχυρισμό του 41χρονου ότι το τραύμα προκλήθηκε εντός της οικίας. Ως κύριο επιχείρημα αναφέρεται η απουσία κηλίδων αίματος τόσο στο εσωτερικό του σπιτιού όσο και στη διαδρομή των 70 μέτρων έως το σημείο της πτώσης, γεγονός που οι δικαστές κρίνουν ασύμβατο με την εκδοχή ότι το θύμα κατάφερε να διανύσει αυτή την απόσταση όντας ήδη τραυματισμένο. Επιπλέον, το βούλευμα επισημαίνει αντιφάσεις σχετικά με το χέρι που κρατούσε το μαχαίρι, καθώς ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε ότι χρησιμοποιούσε το αριστερό, ενώ το οπτικό υλικό τον δείχνει να κρατά το μαχαίρι στο δεξί χέρι αμέσως μετά την έξοδο από το σπίτι. Παράλληλα, σημειώνεται ότι από τα διαθέσιμα στοιχεία δεν προέκυπτε φθορά στα ρούχα της γυναίκας στο σημείο του τραύματος τη στιγμή που εγκατέλειπε την οικία.

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Με βάση τα παραπάνω, το Συμβούλιο έκρινε ότι προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις ενοχής για το κακούργημα της θανατηφόρας σωματικής βλάβης και διέταξε την προσωρινή κράτηση του 41χρονου, κρίνοντας ότι υπάρχει κίνδυνος τέλεσης νέων πράξεων. Από την πλευρά της, η δικηγόρος της οικογένειας, Μαριζάνα Κίκιρη, υποστηρίζει ότι τα πραγματικά περιστατικά οδηγούν σε κατηγορία ανθρωποκτονίας από πρόθεση, εκτιμώντας ότι το κατηγορητήριο ενδέχεται να αναδιαμορφωθεί.

Ωστόσο, το βασικό ερώτημα που αφορά τα αίτια της παρουσίας της 41χρονης στο συγκεκριμένο σπίτι παραμένει αναπάντητο. Παρά την προετοιμασία που υποδηλώνουν ο εξοπλισμός και η κάλυψη των χαρακτηριστικών της, το κίνητρο της ενέργειάς της δεν έχει διευκρινιστεί. Οι αρχές στρέφουν την προσοχή τους στα αποτελέσματα της άρσης του τηλεφωνικού απορρήτου και στην εξέταση των ψηφιακών δεδομένων, προσδοκώντας ότι η ανάλυση των επικοινωνιών μεταξύ των εμπλεκομένων θα προσφέρει απαντήσεις σχετικά με τη σχέση τους και τους λόγους που οδήγησαν στη μοιραία κατάληξη.