Σύρος: Σορός γυναίκας εντοπίστηκε στο λιμάνι της Ερμούπολης

Γυναίκα αγνώστων λοιπών στοιχείων εντοπίστηκε σήμερα λίγο μετα τις 13.00 μέσα στο λιμάνι της Ερμούπολης στη Σύρο.
Τη γυναίκα εντόπισαν περαστικοί, ενημερώνοντας στη συνέχεια τις αρμόδιες αρχές οι οποίες έσπευσαν άμεσα στο σημείο.
Η σορός ανασύρθηκε απο το λιμάνι με τη βοήθεια ιδιωτικού σκάφους και στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Σύρου. Για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση απο το Λιμεναρχείο Σύρου.
- Πέντε εντυπωσιακές γυμνάστριες που γνωρίσαμε στα '90s μέσα από την τηλεόραση τότε και σήμερα
- Survivor: «Έχεις καμία σχέση με τον Λιάγκα;» - H ερώτηση του Λιανού που έφερε την πιο επική ατάκα για φέτος
- Πάνος Ρούτσι: «Γενική απεργία 27 με 28 Φλεβάρη, να τελειώνουμε με αυτή την κυβέρνηση»
- Έγκλημα στη Ζάκυνθο: Η 19χρονη που ξεκλήρισε την οικογένειά της για να το σκάσει με τον παππού της
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.