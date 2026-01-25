Σύρος: Σορός γυναίκας εντοπίστηκε στο λιμάνι της Ερμούπολης

Γυναίκα αγνώστων λοιπών στοιχείων εντοπίστηκε σήμερα λίγο μετα τις 13.00 μέσα στο λιμάνι της Ερμούπολης στη Σύρο.

Τη γυναίκα εντόπισαν περαστικοί, ενημερώνοντας στη συνέχεια τις αρμόδιες αρχές οι οποίες έσπευσαν άμεσα στο σημείο.

Η σορός ανασύρθηκε απο το λιμάνι με τη βοήθεια ιδιωτικού σκάφους και στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Σύρου. Για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση απο το Λιμεναρχείο Σύρου.