Σύσσωμοι οι αγρότες στα εγκαίνια της Agrotica στην Θεσσαλονίκη: «Δεν θα κάνουμε βήμα πίσω»

Μετά από μήνες στους δρόμους, οι αγρότες έχουν κάνει σαφές ότι θα συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις μέχρι να ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους. Σήμερα, (11/3) πραγματοποίησαν διαμαρτυρία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με αφορμή τα εγκαίνια της 31ης Agrotica.

Τα τρακτέρ, όπως μεταφέρει το Orange Press Agency, «πλημμύρισαν» τη νότια πύλη της ΔΕΘ κατά την 31ης έκθεσης.

Αγρότες από τη Μακεδονία, τη Θεσσαλία, την Πέλλα, τον Λαγκαδά και το Δερβένι και πολλές ακόμη περιοχές έφτασαν δυναμικά στο κέντρο της πόλης, ενώ μια μεγάλη μηχανοκίνητη πορεία ξεκίνησε από τα Μάλγαρα. Αίσθηση προκάλεσε η παρουσία τρακτέρ που ταξίδεψαν μέχρι τη Θεσσαλονίκη ακόμη και από την Πελοπόννησο.

Στο νότιο τόξο της ΧΑΝΘ παρατάχθηκαν δεκάδες οχήματα, στέλνοντας ηχηρό μήνυμα πως τα αιτήματα του πρωτογενούς τομέα παραμένουν άλυτα: «Δεν θα κάνουμε βήμα πίσω».

Οι επαγγελματίες του κλάδου υποστηρίζουν ότι τα κυβερνητικά μέτρα που έχουν εξαγγελθεί δεν επαρκούν για να καλύψουν το δυσβάσταχτο κόστος παραγωγής και ζητούν ουσιαστική ενίσχυση