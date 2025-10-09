Κι όμως, υπάρχουν μερικά πράγματα που ίσως δεν φαντάζεσαι ότι μπορούν να ταξιδέψουν με ασφάλεια μέσω courier και να φτάσουν στον προορισμό τους χωρίς κανένα πρόβλημα.

Ρωτήσαμε και μάθαμε την Σπουργίτης Μεταφορική, μια από τις πιο “παλιές” εταιρείες της Ελλάδας ποια είναι τα 5 πιο περίεργα αντικείμενα που επιτρέπεται να στείλεις στο εξωτερικό.

1. Τζάκια

Ναι, καλά διάβασες! Υπάρχουν περιπτώσεις που αποστέλλονται τζάκια στο εξωτερικό, ειδικά όταν πρόκειται για παραγγελίες σε αρχιτεκτονικά έργα ή παραδοσιακά σπίτια. Φυσικά χρειάζεται ειδική συσκευασία και ανυψωτικά μέσα, αλλά γίνεται!

2. Εκκλησάκια

Τα παραδοσιακά ελληνικά εκκλησάκια που βλέπουμε σε αυλές και εξοχικά δεν μένουν μόνο εντός συνόρων. Μπορούν να σταλούν για να βρουν θέση σε κάποιον κήπο στο εξωτερικό και να κρατήσουν ζωντανό το ελληνικό στοιχείο.

3. Νυφικό

Ένα νυφικό δεν είναι απλά ένα ρούχο, αλλά ένα φόρεμα γεμάτο αναμνήσεις και συναισθήματα. Μπορεί να ταξιδέψει με ασφάλεια, είτε για να το παραλάβει η νύφη που μένει στο εξωτερικό είτε για να επιστραφεί μετά τον γάμο. Μπορείτε να ζητήσετε ειδική συσκευασία για την προστασία του νυφικού με ειδικά υλικά που εξασφαλίζουν την ακέραιη μεταφορά.

4. Φαρμακευτική κάνναβη

Η φαρμακευτική κάνναβη, με τις νόμιμες διαδικασίες και την απαιτούμενη τεκμηρίωση, μπορεί να αποσταλεί και μέσω courier. Πρόκειται για μια ιδιαίτερη κατηγορία αποστολής που γίνεται με απόλυτη προσοχή και σεβασμό στους κανονισμούς.

5. Φέτα

Η ελληνική φέτα είναι από τα πιο διάσημα προϊόντα μας και, ναι, μπορεί να ταξιδέψει στο εξωτερικό! Χρειάζεται σωστή συσκευασία, ειδικά ψυγεία ή ισοθερμικά υλικά για να διατηρηθεί φρέσκια, αλλά ο παραλήπτης στο εξωτερικό θα απολαύσει την αυθεντική ελληνική γεύση.

Από τζάκια μέχρι φέτα, σχεδόν τα πάντα μπορούν να μεταφερθούν στο εξωτερικό, σε κάθε μια από τις 124 χώρες που φτάνει το δίκτυο της Σπουργίτης Μεταφορική. Σε κάθε σας ανάγκη για μεταφορά στο εξωτερικό, το πιο σημαντικό είναι να επιλέξετε ένα αξιόπιστο συνεργάτη.