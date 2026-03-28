Φως στην υπόθεση - γρίφο του Σάκη Γκολφίνου, που βρέθηκε απανθρακωμένος κοντά στο αυτοκίνητό του, στο δάσος του Κουνουπελίου στη Βάρδα Ηλείας επιχείρησε να ρίξει το βράδυ της Παρασκευής (28/3) η εκπομπή «Φως Στο Τούνελ».

Ήταν 9 Σεπτεμβρίου όταν οι πυροσβέστες εντόπισαν το φλεγόμενο όχημα και τον καμένο άνδρα σε δύσβατο σημείο. Η υπόθεση του θανάτου του Σάκη Γκολφίνου είναι από τις πιο σκοτεινές και ανεξιχνίαστες υποθέσεις των τελευταίων ετών, με τα στοιχεία να παραπέμπουν ευθέως σε εγκληματική ενέργεια και να οδηγούν στην άσκηση ποινικής δίωξης για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά αγνώστων το 2025, δύο χρόνια μετά τον θάνατό του.

Νέα στοιχεία παρουσιάστηκαν στην εκπομπή. Δύο μάρτυρες περιγράφουν την περίεργη πορεία άλλων οχημάτων λίγο πριν τον κάψουν ζωντανό. Μία σειρά από βίντεο ντοκουμέντα από κάμερες ασφαλείας που ήρθαν για πρώτη φορά στο φως της δημοσιότητας, κατέγραψαν καρέ καρέ τις τελευταίες κινήσεις του Σάκη Γκολφίνου και επιβεβαίωσαν τις μαρτυρίες.

Κάμερα κατέγραψε το αυτοκίνητο που ακολουθεί τον επιχειρηματία Σάκη Γκολφίνο και αμέσως μετά φεύγει την ώρα που ξεσπά η πυρκαγιά που τον καίει ζωντανό στο Κουνουπέλι.

Στις 21:01 και 53 δευτερόλεπτα, ο φακός της κάμερας «πιάνει» το πολυτελές μπλε τζιπ του Γκολφίνου να περνά με κατεύθυνση το σκοτεινό δάσος του Κουνουπελίου. Πέντε λεπτά αργότερα, στις 21:07 και 28 δευτερόλεπτα, η ίδια ακριβώς κάμερα καταγράφει ένα μαύρο αγροτικό όχημα να ακολουθεί ακριβώς την ίδια διαδρομή. Το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί είναι κρίσιμο.

Είκοσι λεπτά αργότερα, το ίδιο μαύρο αγροτικό όχημα καταγράφεται να επιστρέφει με μεγάλη ταχύτητα από το δάσος, εγκαταλείποντας τον τόπο του εγκλήματος. Τρία λεπτά μετά, στις 21:30, η Πυροσβεστική Υπηρεσία Λεχαινών δέχεται κλήση από πυροσβέστη σε παρακείμενο πυροφυλάκιο για φωτιά στο δάσος.

Πρόκειται για ένα μαύρο αγροτικό τύπου pick-up, ημικάμπινο, ελαφρώς υπερυψωμένο, με φιμέ τζάμια και κλειστού τύπου καρότσα καλυμμένη με μαύρο πολυεστερικό κάλυμμα.

Μάρτυρας-κλειδί ανέφερε στις αρχές πως είδε έναν άνδρα οδηγό με μια ξανθιά γυναίκα συνοδηγό να επιβαίνουν σε αυτό. Μάλιστα, μιάμιση ώρα νωρίτερα, γύρω στις 19:30, ο ίδιος μάρτυρας είχε δει το αυτοκίνητο του Γκολφίνου να μπαίνει στον χωματόδρομο του δάσους, έχοντας πίσω του σε κοντινή απόσταση, όχι μόνο το εν λόγω μαύρο αγροτικό, αλλά και ένα μικρό λευκό βαν.

Η ενδιαφέρουσα πληροφορία στον άερα της εκπομπής

Κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Φως στο τούνελ» έφτασε η πληροφορία για ένα αγροτικό αυτοκίνητο το οποίο μοιάζει με αυτό που αναζητείται και βγήκε σε πώληση κατά τη διάρκεια της εκπομπής κοντά στην περιοχή της Βάρδας.