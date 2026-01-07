«Τα βρήκαν» Θεοδωρικάκος - παραγωγοί λαϊκών αγορών αλλά συνεχίζεται η απεργία

Υπό επιτυχία στέφθηκε η συνάντηση που είχε σήμερα, Τετάρτη (07/01), ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος με τους παραγωγούς των λαϊκών αγορών που έχουν κατέλθει σε απεργία διαρκείας για την ικανοποίηση των αιτημάτων τους.

Σύμφωνα με τα σχετικά στοιχεία του ΣΚΑΪ, οι δύο πλευρές συμφώνησαν σε όλα τα σημεία.

Ειδικότερα, ο υπουργός αποδέχθηκε όλα τα αιτήματά τους και δεσμεύτηκε πως σε βάθος μήνα θα γίνουν οι πρώτες αλλαγές και θα επιτραπεί να εισέλθουν στον κλάδο και νέοι παραγωγοί.

Όσον αφορά στα 15 αιτήματα αναφορικά με την καθημερινή λειτουργία των αγορών, ο κ. Θεοδωρικάκος υποσχέθηκε πως θα γίνουν όλα όσα επιθυμούν, αλλά σε βάθος χρόνου.

Παρά τη συμφωνία των δύο πλευρών, ωστόσο, οι κινητοποιήσεις συνεχίζονται καθώς αναμένεται και η συνάντηση με το υπουργείο Οικονομικών.

Η συνάντηση αναμένεται να γίνει εντός της ημέρας.

Τι ζητούν οι παραγωγοί λαϊκών αγορών

Τα βασικά αιτήματα της απεργίας, να σημειωθεί, περιλαμβάνουν:

• Κατάργηση του τεκμαρτού τρόπου φορολόγησης.

• Άμεση απόσυρση της πρόσθετης φορολόγησης 10%.

• Αλλαγές στο καθεστώς του ηλεκτρονικού δελτίου αποστολής.

• Τροποποιήσεις του Ν. 4849/2021 που δημιουργεί αγκυλώσεις στη λειτουργία των αγορών.

• Στήριξη των αγροτών και μείωση του κόστους παραγωγής.