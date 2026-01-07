«Δεν βγαίνουν τα νούμερα, άδικη φορολόγηση»: Σε απεργία οι λαϊκές αγορές από σήμερα

Σε επ’ αόριστον απεργία προχωρούν από σήμερα, σε ολόκληρη τη χώρα, οι φορείς των λαϊκών αγορών.



Στο επίκεντρο των αντιδράσεων των πωλητών και των παραγωγών βρίσκεται το νέο φορολογικό πλαίσιο και οι γραφειοκρατικές απαιτήσεις που, όπως καταγγέλλουν, καθιστούν τη λειτουργία τους πρακτικά αδύνατη.





Η κεντρική διαμαρτυρία γίνεται αυτή την ώρα στο Σύνταγμα, όπου οι άνθρωποι των λαϊκών αγορών συγκεντρώθηκαν για να διαδηλώσουν προς το Υπουργείο Οικονομικών, ζητώντας την απόσυρση των μέτρων.

«Να καθόμαστε στο δρόμο μέχρι τις 8 το βράδυ;»

Την απόγνωση του κλάδου μετέφερε με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο ο Παναγιώτης Δερμάτης, επαγγελματίας πωλητής βιομηχανικών ειδών (ρούχα, εσώρουχα) στην Α’ Λαϊκή Αγορά Αθηνών εδώ και 30 χρόνια. Μιλώντας από τη συγκέντρωση, εξήγησε γιατί η καθημερινή απογραφή που ζητά η κυβέρνηση είναι ανεφάρμοστη στις συνθήκες του δρόμου.



«Κατέβηκα πιο πολύ γιατί εδώ πέρα αυτό το μέτρο που μας βάζει η κυβέρνηση κάθε μέρα να κάνουμε απογραφή, δεν μπορούμε να το κάνουμε» τόνισε ο κ. Δερμάτης. «Δηλαδή όχι τις μέρες που βρέχει, αλλά ούτε καθημερινές μέρες. Πολλές φορές έχουμε ελλείψεις και κοιτάμε να τις συμπληρώσουμε και πολλές φορές δεν προλαβαίνουμε και δεν γράφουμε ούτε τις ελλείψεις που έχουμε για την επόμενη μέρα».



Περιγράφοντας τις πιεστικές συνθήκες εργασίας σημείωσε:

«Φανταστείτε τώρα να κάτσουμε τόσες ώρες μετά τη δουλειά να κάνουμε τώρα απογραφές. Ήδη μας πιέζει ο δήμος που θέλουν η καθαριότητα να σκουπίσει, να καθαριστεί ο δρόμος, να τον παραδώσει στην κυκλοφορία. Και άμα θα κάτσουμε να κάνουμε αυτά θα καθίσουμε μέχρι τις 8 η ώρα το βράδυ. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα που θέλουνε. Είναι πάρα πολύ δύσκολο».

«Δεν βγαίνουν τα νούμερα, είναι άδικο»

Ο κ. Δερμάτης στάθηκε ιδιαίτερα στο ζήτημα της φορολόγησης, εξηγώντας πως το τεκμαρτό εισόδημα δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα της λαϊκής αγοράς, οδηγώντας πολλούς συναδέλφους του στην έξοδο από το επάγγελμα.

«Και η φορολογία είναι υπέρογκη. Πολλοί συνάδελφοι έχουν παρατήσει τις άδειες γιατί δεν βγαίνουν να πληρώνουν 3.500 και 4.000 (ευρώ) τεκμαρτά το χρόνο που μας φορολογούνε» ανέφερε χαρακτηριστικά.



Η βασική αδικία, όπως την περιγράφει, έγκειται στην αναντιστοιχία των ημερών εργασίας με τις ημέρες φορολόγησης: «Δεν δουλεύουμε 300 και 350 μέρες εμείς το χρόνο που μας φορολογεί η κυβέρνηση. Δουλεύουμε 150 με 200 μέρες γιατί άλλες μέρες είναι μικρές οι λαϊκές, δεν έχουνε δουλειά. Και αναγκαστικά άλλες μέρες βρέχει, δεν πάμε για δουλειά. Άλλες μέρες κάποιοι συνάδελφοι δεν βρίσκουν και εμπορεύματα στο παραγωγικό κομμάτι και στο επαγγελματικό να πουλήσουνε. […] Και δουλεύουμε 150 με 200 μέρες το χρόνο και μας φορολογούνε για 300 και 350 μέρες. Είναι άδικο» τόνισε κλείνοντας.

Τι ζητούν

Την απόφαση για την απεργία έλαβαν από κοινού όλες οι μεγάλες Ομοσπονδίες του χώρου (Συνομοσπονδία Λαϊκών Αγορών Ελλάδας, ΠΟΣΠΛΑ, κ.ά.). Όπως τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση, η κινητοποίηση αποτελεί μονόδρομο, καθώς οι ασκούμενες πολιτικές εκτοξεύουν το κόστος σε κάθε στάδιο της διακίνησης.



Τα βασικά αιτήματα της απεργίας περιλαμβάνουν:

• Κατάργηση του τεκμαρτού τρόπου φορολόγησης.

• Άμεση απόσυρση της πρόσθετης φορολόγησης 10%.

• Αλλαγές στο καθεστώς του ηλεκτρονικού δελτίου αποστολής.

• Τροποποιήσεις του Ν. 4849/2021 που δημιουργεί αγκυλώσεις στη λειτουργία των αγορών.

• Στήριξη των αγροτών και μείωση του κόστους παραγωγής.

Το πρόγραμμα των κινητοποιήσεων

Η Παναττική Ομοσπονδία Σωματείων Πωλητών Λαϊκών Αγορών (ΠΟΣΠΛΑ) έχει ανακοινώσει τριήμερο πρόγραμμα δράσεων:

1. Τετάρτη 7/1: Συγκέντρωση στο Σύνταγμα (09:30) και πορεία στο Υπουργείο Οικονομικών.

2. Πέμπτη 8/1: Συγκέντρωση στην κεντρική πύλη της Λαχαναγοράς του Ρέντη στις 08:00.

3. Παρασκευή 9/1: Μηχανοκίνητη πορεία από τον Κηφισό προς τα διόδια Αφιδνών.