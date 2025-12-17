Τα δύο κακουργήματα που αντιμετωπίζει η 16χρονη που μαχαίρωσε 14χρονη στην Κυψέλη

Απόπειρα ανθρωποκτονίας και οπλοφορία μέσα στο σχολικό κτίριο, είναι τα δύο κακουργήματα που αντιμετωπίζει η 16χρονη μαθήτρια που τραυμάτισε με μαχαίρι 14χρονη, μέσα στο σχολείο. Το σχολείο, που τελεί υπό κατάληψη, είναι ανάστατο και τα παιδιά τονίζουν ότι δεν είναι επαρκής η παρουσία ψυχολόγου.

Η συγκεκριμένη μαθήτρια είχε πάει στο συγκεκριμένο γυμνάσιο την προηγούμενη εβδομάδα καθώς είχε διωχθεί από άλλο σχολείο για ανάρμοστη συμπεριφορά.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, η νεαρή κοπέλα επιτίθετο σε συμμαθητές της, έβριζε καθηγητές και έβαζε φωτιά σε κάδους. Μάλιστα με τη 14χρονη φέρεται να είχαν προηγουμένως λεκτική αντιπαράθεση.

Τι λέει η μητέρα της 16χρονης για τη συμπεριφορά της

Την Τρίτη, μίλησε για πρώτη φορά η μητέρα της 16χρονης Αξίζει να σημειωθεί ότι η μητέρα, είχε συλληφθεί για παραμέληση ανηλίκου και νωρίτερα σήμερα (16/12) αφέθηκε ελεύθερη, τη στιγμή που στην κόρη της ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας και οπλοφορία μέσα σε σχολικό συγκρότημα.

«Έχω προσέξει ότι η συμπεριφορά της είναι λίγο διαφορετική απ' ότι την ξέρω, δεν την συνήθισα έτσι αλλά δεν μου ανοίγεται το παιδί τον τελευταίο καιρό», δήλωσε η μητέρα της 16χρονης στον ΣΚΑΪ ΚΑΙ στην εκπομπή «Το'Χουμε».

Και συμπλήρωσε: «Δεν ξέρω τι έχει μέσα της. Δεν είναι το παιδί που θα μου τα πει όλα, πώς είναι, τι παρέες έχει, τι την απασχολεί, τι της συμβαίνει. Μου λέει ''όλα καλά, θα πάω σχολείο'', και μετά μαθαίνω αυτά και παθαίνω σοκ».

Στη συνέχεια η μητέρα της 16χρονης εξήγησε πώς ξεκίνησε το περιστατικό: «Χαρούμενη δεν ήταν γιατί παλιά ήταν σε αυτό το σχολείο και κάτι δεν της άρεσε εκεί, γιατί πάντα σε κάθε σχολείο υπάρχουν κάποιες παρέες που δεν ταιριάζουν. Ίσως κάτι, κάπου άκουσε, αλλά τι πήγε στραβά δεν ξέρω. Αλλά καλά ήταν δεν έχει πολύ σοβαρά προβλήματα απλά νευράκια παραπάνω έχει τον τελευταίο καιρό, δεν μπορεί να ελέγξει τα νεύρα της και φώναξε κάτι σε μια δασκάλα. Έτσι ξεκίνησε το περιστατικό.

Είδα μια κλήση και ήταν η αστυνομία. Ήταν στεναχωρημένη (η 16χρονη) γιατί κουράστηκε γιατί ήταν ώρα εκεί αλλά είπε ''δεν με πιστεύει κανένας αλλά εγώ μόνο σχολείο θέλω να πηγαίνω χωρίς να με πειράζει κανένας''.

Κάτι άκουσε, κάτι άσχημο. Αυτό την ενοχλεί πάρα πολύ, δεν μπορεί να ελέγξει τον θυμό της. Τη ρώτησα γιατί πας με αυτό το πράγμα που είναι αιχμηρό και επικίνδυνο, δεν μου δίνει κάποια απάντηση», φήνωντας να εννοηθεί ότι ίσως να έχει πέσει θύμα bulling στο συγκεκριμένο σχολείο.