Η Υπουργός Πολιτισμού της Ελλάδας, Λίνα Μενδώνη, παρέδωσε επίσημα έξι αρχαία αιγυπτιακά ειδώλια στον Πρέσβη της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου στην Ελλάδα, Ομάρ Αμέρ Γιουσέφ.

Τα αντικείμενα είχαν προηγουμένως κατασχεθεί στην Αθήνα, όπου διεξοδικές έρευνες επιβεβαίωσαν ότι είχαν διακινηθεί παράνομα εκτός Αιγύπτου.

Η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη παρέδωσε στον Πρέσβη της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου στην Ελλάδα, Omar Amer Youssef, έξι ειδώλια αιγυπτιακού πολιτισμού



🔗https://t.co/FlXdHnUP6k#MinCultureGr pic.twitter.com/VLfBWgJlbW — Υπουργείο Πολιτισμού (@cultureGR) June 24, 2026

Η τελετή επαναπατρισμού πραγματοποιήθηκε στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο της Αθήνας, υπογραμμίζοντας τη στενή και διαρκή συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης αρχαιοτήτων. Τονίζοντας τη σημασία της εκδήλωσης, η Υπουργός Πολιτισμού της Ελλάδας, Λίνα Μενδώνη, δήλωσε:

«Η επιστροφή αυτών των αιγυπτιακών αρχαιοτήτων στην Αραβική Δημοκρατία της Αιγύπτου αποτελεί πράξη βαθύτατου σεβασμού προς την πολιτιστική κληρονομιά όλων των εθνών και πρακτική εφαρμογή των αρχών που διέπουν τη διεθνή προστασία.

Με σταθερή προσήλωση στις αρχές της Σύμβασης της UNESCO του 1970 και στις διεθνείς υποχρεώσεις της, η Ελλάδα επιστρέφει πολιτιστικά αγαθά εκεί όπου ιστορικά, πολιτισμικά και ηθικά ανήκουν.

Η επιτυχημένη συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων ελληνικών και αιγυπτιακών αρχών, μαζί με την ουσιαστική συνδρομή της INTERPOL και της δικαιοσύνης, αποδεικνύει ότι η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω συνεργασίας, αμοιβαίας συνδρομής και εμπιστοσύνης μεταξύ των κρατών».

Νωρίτερα τον Ιούνιο, η Ελλάδα επαναπάτρισε στην Κύπρο 48 κυπριακές αρχαιότητες, μεταξύ των οποίων ασβεστολιθικά αγγεία και ειδώλια που χρονολογούνται από την Πρώιμη Εποχή του Χαλκού έως τη Μεσαιωνική περίοδο.