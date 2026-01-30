Μενού

Τα «γύρισε» το ΣτΕ: Ο λόγος που παίρνει πίσω την απόφαση για έκδοση διαβατηρίου με παλιά ταυτότητα

Το Συμβούλιο της Επικρατείας, μπλοκάρει την έκδοση διαβατηρίου με παλιές ταυτότητες στην υπόθεση προσφυγής. Η ανακοίνωση άλλαξε μέσα σε ένα 24ωρο.

Reader symbol
Newsroom
Το ελληνικό διαβατήριο
Το ελληνικό διαβατήριο | Shutterstock
  • Α-
  • Α+

Ενώ, μόλις την Παρασκευή το πρωί το Συμβούλιο της Επικρατείας, δήλωσε ότι η ΕΛΑΣ δεν μπορεί να αρνηθεί την έκδοση ή ανανέωση διαβατηρίου επειδή η ταυτότητα είναι παλαιού τύπου, το βράδυ της ίδιας μέρας «πήρε πίσω την απόφαση». 

Ο λόγος, είναι ότι , ο ενδιαφερόμενος πολίτης , που είχε προσφύγει στο ΣτΕ δεν εκπροσωπήθηκε από δικηγόρο και η αίτηση ακύρωσής του απορρίφθηκε.
Ακόμη, η ανακοίνωση αναφέρει ότι η απορριπτική απόφαση επί της κυρίας αίτησης του ενδιαφερόμενου πολίτη, δημοσιεύθηκε σήμερα, και η απόφαση αναστολής που επιτρέπει την έκδοση ή ανανέωση διαβατηρίων με βάση τις παλαιού τύπου αστυνομικές ταυτότητες, «έπαψε να ισχύει».

Διαβάστε επίσης: ΣτE: Η ΕΛ.ΑΣ δεν μπορεί να αρνηθεί την έκδοση ή ανανέωση διαβατηρίου επειδή η ταυτότητα είναι παλαιού τύπου

Υπενθυμίζεται ότι, στην απόφαση του τμήματος Αναστολών που κέρδισε ο πολίτης, αναφέρεται ότι υπάρχει νομολογία (απόφαση 1602/2021 Δ΄ Τμήματος ΣτΕ), η οποία αναφέρει ότι «σε περίπτωση κατά την οποία έχει παρέλθει ο χρόνος ισχύος του δελτίου ταυτότητας (15 έτη) και μέχρι να αντικατασταθεί, αυτό θεωρείται ισχυρό». 

ΣτΕ: Αναλυτικά η ανακοίνωση

Αναλυτικότερα, η ανακοίνωση αναφέρει, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ: «Επί αίτησης ενδιαφερομένου για την αναστολή εκτέλεσης απόφασης της αρμόδιας Διεύθυνσης της Ελληνικής Αστυνομίας, με την οποία απορρίφθηκε αίτηση για χορήγηση διαβατηρίου, εκδόθηκε, στις 29.12.2025, η 240/2025 απόφαση της Επιτροπής Αναστολών του Δ΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Με την απόφαση αυτή διατάχθηκε ως προσωρινό μέτρο και μέχρι την τελική έκβαση της κύριας δίκης, η Ελληνική Αστυνομία να λάβει υπόψη το δελτίο ταυτότητας παλαιού τύπου που υπέβαλε ο ενδιαφερόμενος για την εξέταση του αιτήματος χορήγησης διαβατηρίου.

Η Επιτροπή Αναστολών, για να διατάξει το μέτρο αυτό στηρίχθηκε σε παλαιότερη απόφαση (ΣτΕ 1602/2021) και στην βλάβη του ενδιαφερομένου, χωρίς να κρίνει επί της ουσίας της υπόθεσης. 30 Ιανουαρίου 2026, δημοσιεύθηκε η 64/2026 απόφαση του Δ΄ Τμήματος, με την οποία απορρίφθηκε για τυπικούς λόγους η αίτηση ακυρώσεως του ενδιαφερομένου και, συνεπώς, το μέτρο που διατάχθηκε με την πιο πάνω απόφαση της Επιτροπής Αναστολών, έπαψε να ισχύει». 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ