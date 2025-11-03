«Tα ισόβια τα πήρα εγώ»: Η συγκλονιστική δήλωση της μητέρας του Άλκη Καμπανού

Η δίκη για τη δολοφονία του 19χρονου Άλκη Καμπανού, που συγκλόνισε το πανελλήνιο τον Φεβρουάριο του 2022, αναβλήθηκε για τις 23 Οκτωβρίου 2026, αφήνοντας ξανά ανοιχτές πληγές στην οικογένεια του αδικοχαμένου νέου.

Η υπόθεση, που αφορά το αποτρόπαιο έγκλημα οπαδικής βίας στη Χαριλάου, συνεχίζει να προκαλεί έντονη συναισθηματική φόρτιση τόσο μέσα όσο και έξω από τις δικαστικές αίθουσες.

Η μητέρα του Άλκη, Μελίνα Κακουλίδου, μίλησε με λόγια που συγκλόνισαν: «Σε αυτή τη δίκη τα ισόβια τα πήρα εγώ, η μάνα του Άλκη, γιατί οι άλλες μάνες ήταν επάνω και έβλεπαν τα παιδιά τους».

Με τη φράση αυτή αποτύπωσε το αβάσταχτο βάρος της απώλειας, τονίζοντας ότι η πραγματική ποινή είναι η δική της καθημερινότητα χωρίς τον γιο της.

Η ίδια εξέφρασε την προσδοκία της για δικαιοσύνη στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο, ζητώντας να μην υπάρξουν εκπτώσεις στις ποινές, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να σταλεί ένα σαφές μήνυμα απέναντι στη βία που στερεί ζωές.

Αναφερόμενη στην ένταση και τα επεισόδια που σημειώθηκαν γύρω από το Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, η κ. Κακουλίδου στάθηκε στις ευθύνες που βαραίνουν πρωτίστως το οικογενειακό περιβάλλον:

«Έχουν βαριές ευθύνες οι οικογένειες.

Να μη κατηγορούμε πάντα την πολιτεία για τα άσχημα που συμβαίνουν.

Πρώτα είναι η οικογένεια».

Η δίκη αφορά τους δώδεκα κατηγορούμενους, εκ των οποίων οι επτά είχαν καταδικαστεί πρωτόδικα σε ισόβια κάθειρξη για συναυτουργία σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, ενώ οι υπόλοιποι πέντε σε πολυετείς ποινές για συνέργεια.

Η έφεση που ασκήθηκε από την Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης ανοίγει τον δρόμο για αυστηρότερες ποινές, καθώς ζητείται να κριθούν ένοχοι για ανθρωποκτονία με άμεσο δόλο.