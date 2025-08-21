«Τα μάτια σου ουρλιάζουν»: Πονά η μητέρα της Ασπασίας Μπόγρη - Την πυροβόλησε ο πατέρα της για εκδίκηση

Δώδεκα χρόνια δίπλα της... Βράχος! Δεν την ακούει γιατί δεν μιλάει, αλλά τα μάτια της ουρλιάζουν. «Μαμά, βοήθεια, μαμά...». Τα τελευταία λόγια που βγήκαν από τα χείλη της. Μετά δύο κρότοι μόνο: Μπαμ, μπαμ. Ο ίδιος ο πατέρας της, την είχε πυροβολήσει δύο φορές στο κεφάλι. Ο ίδιος ο πατέρας της. Ήθελε να την σκοτώσει για να εκδικηθεί τη μητέρα της. «Να ζήσεις με το βάρος του θανάτου της» της είχε γράψει. Το κοριτσάκι της, 17 ετών τότε, το 2013, επέζησε, αλλά έμεινε ανάπηρη σε ποσοστό 99%.

Η Σπυριδούλα Φατούρου αφιέρωσε τη ζωή της στην Ασπασία της. Δίπλα της, ανάσα της, η μιλιά και το μυαλό της. Τα πάντα της. Ο Γιώργος Μπόγρης δεν τα κατάφερε. Δεν πέτυχε αυτό που ήθελε. Η αγάπη τους νίκησε. Τον νίκησαν.

Ασπασία Μπόγρη | facebook

«12 χρόνια παιδί μου… “Μαμά, βοήθεια μαμά…”. Από τότε σιώπησες, μα τα μάτια σου ουρλιάζουν…», έγραψε η Σπυριδούλα Φατούρου, όπως κάθε χρόνο, την ημέρα που άλλαξε δια παντός η ζωή τους. Πέρασαν 12 χρόνια...

Ασπασία Μπόγρη | Facebook

«Σ΄αγαπώ πολύ» και πάτησε τη σκανδάλη

Ήταν 12 Αυγούστου το 2013 στο Άργος. Ο 47χρονος Γιώργος Μπόγρης έχει πάρει την 17χρονη Ασπασία για να φάνε σε εστιατόριο της πόλης. Ένα κλασικό γεύμα πατέρα κόρης. Έτσι νόμιζε η κοπέλα, δίχως να γνωρίζει το άρρωστο και σκοτεινό του σχέδιο.

Την ώρα που επέβαιναν στη μηχανή, η Ασπασία του ζήτησε να σταματήσει σε περίπτερο για να αγοράσει τσιγάρα στη μητέρα της, όπως της είχε ζητήσει. Μόλις τα αγόρασε, γύρισε στη μηχανή που στεκόταν ο πατέρας της τότε πάγωσε: τη σημαδεύε με ένα όπλο στο κεφάλι.

Ασπασία Μπόγρη | Facebook

«Μαμά, βοήθεια, μαμά», φώναξε η 17χρονη. Το κτήνος της είπε: «Σ’ αγαπώ πολύ» και πάτησε τη σκανδάλη δύο φορές.

Την εγκατέλειψε αιμόφυρτη στον δρόμο και επέστρεψε στο σπίτι του.

Εκεί αυτοπυροβολήθηκε με το ίδιο όπλο και λίγες ημέρες αργότερα, στις 22 Αυγούστου, ενώ η κόρη του συνέχιζε να παλεύει για τη ζωή της στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του ΚΑΤ, εκείνος κατέληξε στο Τζάνειο Νοσοκομείο.

Ασπασία Μπόγρη | facebook

Το σημείωμα: «Να ζήσεις με το βάρος του θανάτου της»

Ο 47χρονος είχε αφήσει ένα σημείωμα για την Σπυριδούλα Φατούρου. Άρρωστο, όσο και οι πράξεις του...

«Κανονικά θα έπρεπε να σκοτώσω εσένα, αλλά επειδή θα ζήσεις, όσο ζήσεις, με το βάρος του θανάτου της, θα είναι καλύτερα», ανέφερε σε αυτό.

Ο Γιώργος Μπόγρης ήθελε να σκοτώσει την κόρη του, για να εκδικηθεί τη σύζυγό του, με την οποία βρισκόταν πολλά χρόνια σε διάσταση και τις επέρριπτε ευθύνες για τη διάλυση του γάμους τους.

Η Σπυριδούλα Φατούρου | Facebook

«Προσεύχομαι να πεθάνουμε μαζί, να μην φύγω πρώτη»

Η 17χρονη Ασπασία έμεινε για εφτά μήνες στη ΜΕΘ. Κατάφερε να ζήσει, αλλά είναι καθηλωμένη σε ένα κρεβάτι έχοντας 99% αναπηρία.

Ασπασία Μπόγρη | Facebook

«Η Ασπασία δεν περπατάει, δεν μιλάει, δεν κινείται. Αν δεν την γυρίσω στο κρεβάτι, δεν θα το κάνει ποτέ μόνη της, θα μείνει στην ίδια θέση. Αν δεν την ταΐσω, δεν θα φάει ποτέ», είχε αναφέρει η μητέρα της σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει παλαιότερα...

«Αν ο Θεός αποφασίσει να την αφήσει έτσι, γιατί όλα είναι θέλημα Θεού, όταν έρθει εκείνη η ώρα προσεύχομαι να μην φύγω πρώτη από τη ζωή, αλλά να πεθάνουμε μαζί. Είναι η αγωνία όλων των γονέων που έχω συναντήσει και τα παιδιά τους βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση».

Η Ασπασία με τη μητέρα της Σπυριδούλα, τον φύλακα αγγελό της | Facebook

Αφού παρέμεινε για 3,5 χρόνια σε Κέντρο Αποκατάστασης στη Λάρισα επέστρεψε στο σπίτι της, με τη μητέρα της να στέκεται αγέρωχη φύλακας άγγελός της.

«Με λένε Ασπασία, ήμουν υγιής και γεμάτη όνειρα...»

Σε ένα συνταρακτικό μήνυμα, πέρσι τον Μάιο, η μητέρα της είχε γράψει στο Facebook:

Με λένε Ασπασία. Ήμουν υγιής κ γεμάτη όνειρα...

Ο πατέρας μου με δύο σφαίρες με καθήλωσε κ με ανάγκασε να μην μιλώ,να μην κινούμαι,να μην ζω.... μόνο επιβιώνω...ως θύμα γυναικοτονιας κ ενδοοικογενειακής βιας...

Ο πατέρας μου, οργάνωσε ενα τέλειο έγκλημα..

Δεν υπήρξε τρελός, αλλά όταν απειλούσε την μαμά έλεγε ότι δεν θα του κάνουν τίποτα γιατί..."θα πουλήσει τρέλα..."

Η Ασπασία με τη μητέρα της | Facebook

Ούτως ή άλλως η αστυνομία είπε "γιατί σε χτύπησε,τι του έκανες???"

Δεν είναι τρελοί λοιπόν... είναι δολοφόνοι!!!

Είστε υποχρεωμένοι απέναντι μας, είτε στις νεκρές, είτε στις ζωντανές -νεκρες....

ΑΛΛΆΞΤΕ ΤΗΝ ΝΟΜΟΘΕΣΊΑ ΤΏΡΑ...

ΔΕΝ ΕΊΝΑΙ ΤΡΕΛΟΊ, ΕΊΝΑΙ ΔΟΛΟΦΌΝΟΙ...».