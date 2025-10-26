«Τα παιδιά μου, δε θα προλάβω να τα ξαναδώ»: Η ανατριχιαστική εξομολόγηση 31χρονης κακοποιημένης μητέρας

Τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας που έρχονται καθημερινά στη δημοσιότητα σοκάρουν με την αγριότητά τους, καθώς οι καταγγελίες πληθαίνουν και πλέον αποτελούν θλιβερή καθημερινότητα.

Μία 31χρονη γυναίκα μίλησε στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» του MEGA, καταγγέλλοντας ότι υπήρξε θύμα κακοποίησης από τον πρώην σύζυγό της

Όπως αποκάλυψε, ο ίδιος είχε ασκήσει βία και στα παιδιά τους, γεγονός που την οδήγησε να πάρει την απόφαση να βάλει τέλος στο μαρτύριο και να διακόψει κάθε επαφή μαζί του. Τότε ήταν που εκείνος την απείλησε ευθέως με μαχαίρι.

Η ίδια περιέγραψε με λεπτομέρειες το περιστατικό: «Είχε προηγηθεί ένα σκηνικό με τα παιδιά. Είχε χτυπήσει το παιδί και μετά από αυτό δεν ήθελα καμία πλέον επαφή.

Εκεί που του έδειξα αυτή την αντίθεσή μου στο να με παρακολουθεί, ήταν η πρώτη φορά που ωρυόταν, φώναζε, γκάριζε: ΄΄Θα σε μαχαιρώσω το καταλαβαίνεις αυτό το πράγμα; Πλέον με έχεις βγάλει εκτός ορίων. Και να ξέρεις κουβαλάω ένα μαχαίρι πάντα μαζί μου και αυτό είναι μόνο για σένα το κατάλαβες;’’.

Μου κόπηκε η ανάσα, σφίχτηκα, έκατσα κάτω στα γόνατα, άρχισαν να τρέμω. Ήταν δίπλα τα παιδιά, τα παιδιά ταράχτηκαν. Και αρχίζει και με πλησιάζει, πανικοβάλλομαι ότι τώρα θα γίνει κάτι.

Το βλέμμα του ήταν ήδη άγριο και μου λέει: ‘’θα σε μαχαιρώσω ή θα μιλήσουμε;’’ εκεί πάγωσα, κοκκάλωσα, θόλωσαν τα μάτια μου και αρχίζει με πιάνει ταχυκαρδία.

Τα παιδιά μου, δε θα προλάβω να ξανά δω τα παιδιά μου. Στην αρχή με στρίμωξε με το σώμα του. Πλησίασε τόσο κοντά που δεν είχα την ευκαιρία να φύγω προς τα πίσω!»

Σε ερώτηση της εκπομπής για το αν φοβάται ότι μπορεί να την πλησιάσει ξανά, η 31χρονη απάντησε: «Δεν το αποκλείω».

Η γυναίκα αποκάλυψε ακόμη ότι είχε απευθυνθεί επανειλημμένα στις Αρχές και είχε ενεργοποιήσει το panic button, ωστόσο ο πρώην σύζυγός της δεν συνελήφθη στο πλαίσιο του Αυτοφώρου.

Ο δικηγόρος της, Τάσος Γιαννόπουλος, μιλώντας επίσης στο MEGA, εξήγησε ότι αναγκάστηκε να αναλάβει ο ίδιος ρόλο… ντετέκτιβ για να εντοπιστεί ο κακοποιητής:

«Εδώ έχει προηγηθεί ένας συγκεκριμένος αριθμός σοβαρών περιστατικών όπου όπως διαπίστωσα η αστυνομία δεν είχε δείξει ιδιαίτερη ευαισθησία.

Η αστυνομία αδυνατούσε να βρει τον δράστη. Απ’ ότι φαίνεται δεν τον έψαχνε και εμείς αναγκαστήκαμε να ανάβουμε αυτόν τον ρόλο.

11 Οκτωβρίου πήγα εγώ ο ίδιος στις 12.30 το βράδυ να υποβάλλω την έγκληση της εντολέως μου.

Μου λέει ο αστυνομικός να καλέσω το 100 για τη σύλληψη του δράστη. Του λέω ”εγώ θα το κάνω;”. Το καταγγέλλω, προφανώς η ΕΛ.ΑΣ αρνείται πως ειπώθηκε κάτι τέτοιο, και με καλούν να πάει η εντολέας μου να βάλει panic button. Τους λέω ότι έχει βάλει από το καλοκαίρι.

Δεν υπάρχει μία λίστα να δουν ποιος το έχει; Κάθε γυναίκα που καταγγέλλει κάτι τόσο σοβαρό, είναι μόνη της».