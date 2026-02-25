Τα «πλοκάμια» των Μεξικανών Narcos στην Ελλάδα: Το πτώμα στην Κερατέα και οι βαρόνοι στο «Ελ. Βενιζέλος»

Από τις μαφιόζικες εκτελέσεις στην Κερατέα, μέχρι τις συλλήψεις στο «Ελευθέριος Βενιζέλος», η Ελλάδα ήταν σττον χάρτη των πιο αδίστακτων καρτέλ ναρκωτικών του πλανήτη.

Η πτώση του «Ελ Μέντσο», του ισχυρότερου βαρόνου ναρκωτικών στον κόσμο και επικεφαλής του διαβόητου καρτέλ Χαλίσκο, σήμανε το τέλος μιας αιματηρής εποχής στο Μεξικό.

Ωστόσο, οι αποκαλύψεις δείχνουν ότι η δράση των Μεξικάνικων συνδικάτων του εγκλήματος είχε φτάσει στην Ευρώπη. Όπως αποδεικνύεται, τα πλοκάμια τους είχαν απλωθεί και στην Ελλάδα τουλάχιστον για μια δεκαετία.

Το χρονικό του Μεξικάνικου Καρτέλ στην Ελλάδα: Οι συλλήψεις και οι εκτελέσεις

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του αστυνομικού συντάκτη Βασίλη Λαμπρόπουλου στο MEGA, η παρουσία των Λατινοαμερικανών βαρώνων στη χώρα μας είναι βαθιά ριζωμένη.

Η διαδρομή του αίματος και της κοκαΐνης περιλαμβάνει κομβικά χτυπήματα και σκοτεινές υποθέσεις.

Στις 20 Νοεμβρίου του 2012 εντοπίστηκε στην Κερατέα η σορός ενός 31χρονου Ελληνοκανάδου. Οι δράστες του είχαν χορηγήσει υπνωτικό και τον έδεσαν, τον στραγγάλισαν και τον έκαψαν. Ο 31χρονος φαίνεται πως είχε σχέση με το μεξικανικό καρτέλ.

Στις 5 Νοεμβρίου 2014 υπήρξε η σύλληψη στη Βούλα Μεξικανού βαρόνου κοκαΐνης για εισαγωγή 230 κιλών κοκαΐνης από τη Νότια Αμερική.

Στις 18 Μαρτίου του 2023 υπήρξε σύλληψη στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» ενός κορυφαίου μέλους μεξικανικού καρτέλ της συμμορίας Λος Τσαπίτος, καθώς επέστρεφε από την Αυστρία. Είχε επικηρυχθεί με ένα εκατομμύριο ευρώ από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Και στις 18 Νοεμβρίου του 2025 εντοπίστηκαν 20 μέλη του συγκεκριμένου καρτέλ, του «Ελ Μέντσο», του Χαλίσκο Νουέβα Τζενερέισιον, στην Ισπανία όπου υπήρχαν ενδείξεις ότι υπάρχουν διασυνδέσεις και κυκλώματα σε όλη την Ευρώπη.

Το τέλος του «Ελ Μέντσο»

Την ώρα που το δίκτυό του στην Ευρώπη δεχόταν πλήγματα, ο ίδιος ο αρχηγός του καρτέλ, έβλεπε το δικό του τέλος να πλησιάζει σε μια απομονωμένη βίλα στην επαρχία Χαλίσκο του Μεξικού.

Στον κόσμο των καρτέλ ένα λάθος αρκεί. Η αρχή του τέλους του είχε το όνομα, Γουαδελούπε Μορένο Καρίγιο. Γνωστή ως «Γουακαμάγια Λιξ», η περίπου 50 χρονών γυναίκα με το λευκό δέρμα και τα μαύρα μαλλιά, ήταν η ερωτική του σύντροφος και οδήγησε τις Αρχές στα ίχνη του.

Παράλληλα, τα social media στο Μεξικό έχουν μπλέκουν στην υπόθεση την Μαρία Χουλίσα, μια 25χρονη influencer. Η ίδια αρνείται κάθε εμπλοκή, κάνοντας λόγο για fake news και καταγγέλει ότι οι φήμες θέτουν την ζωή της σε κίνδυνο.